Wochenbeginn in Wien: So wird das Wetter am Montag

Das Wetter in Wien am Montag dürfte wohl sonnig und herbstlich warm werden.

In Wien scheint zum Wochenbeginn gleich schon von in der Früh weg die Sonne. Lediglich entlang der Donau und am Stadtrand könnte der Tag mit flachem Nebel starten, der sich aber schnell auflösen dürfte. „Im Tagesverlauf bleibt es bei einigen hohen Wolkenfeldern sonnig und der Wind weht schwach aus Südost“, so die Experten der „GeoSphere Austria“. Die Frühtemperaturen liegen bei bis zu sieben, die Höchsttemperaturen bei bis zu 15 Grad.