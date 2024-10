Sonnig in die Woche: So wird das Wetter in Österreich am Montag

Sonnig und warm dürfte das Wetter am Montag in ganz Österreich sein.

Sonnig und warm dürfte das Wetter am Montag in ganz Österreich sein.

Veröffentlicht am 20. Oktober 2024, 21:41 / ©5 Minuten

Ein verbreitet sonniger Tag erwartet die Österreicher zum Wochenstart am Montag. Lediglich in den inneralpinen Tälern, entlang der Donau und in Beckenlagen könnte der Tag mit lokalen Nebel- und Hochnebelfeldern starten, die sich jedoch meist im Laufe des Vormittags auflösen dürften. „Hohe Wolkenfelder können den Sonnenschein zeitweise etwas trüben. Der Wind weht schwach“, wissen die Experten der „GeoSphere Austria“. Die Frühtemperaturen liegen bei bis zu zehn, die Tageshöchstwerte bei bis zu 22 Grad, wobei die höchsten Temperaturen wohl im Westen erreicht werden.