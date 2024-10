Über 4.000 Begutachtungen: „Pickerl“-Missbrauch aufgedeckt

Ein großer "Pickerl"-Missbrauch ist in Oberösterreich von der Polizei aufgedeckt worden.

Veröffentlicht am 20. Oktober 2024

Bereits im Juni 2024 hat der Käufer eines Autos bei der Polizeiinspektion Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich) angezeigt, Opfer eines Betrugs geworden zu sein. Bei dem Fahrzeug sei nämlich der aufgezeichnete Kilometerstand reduziert worden, dadurch hätte er zu viel bezahlt. „Unter anderem legte das Opfer als Beweismittel das letzte Gutachten bei“, erklärt die Polizei.

Netzwerk in der Fahrzeugbranche kam zum Vorschein

Bei genauerer Betrachtung stellte sich dann heraus, dass das Gutachten fehlerhaft erstellt worden ist, weshalb der Mitarbeiter, der es erstellt hatte, wegen Amtsmissbrauchs als Beschuldigter einvernommen wurde. Durch weitere Ermittlungen und mit der Unterstützung vom Amt der oberösterreichischen Landesregierung kam jedoch nach und nach ein Netzwerk von drei Betrieben in der Fahrzeugbranche und vier Mitarbeitern zum Vorschein.

Beschuldigte haben bei bis zu fünf Firmen gleichzeitig gearbeitet

Ein 48-jähriger Iraker aus Linz kam ins Visier der Ermittlungen – er war gewerberechtlicher Geschäftsführer aller Betriebe in dem Netzwerk. Die Beschuldigten hätten nicht nur in der Fahrzeugbranche sondern bei bis zu fünf Firmen gleichzeitig gearbeitet, heißt es von der Polizei weiter. Fleißig hätten diese auch – mit oder ohne Zustimmung der Arbeiter – Pickerl-Gutachten erstellt, obwohl die dazu Berechtigten nicht im Betrieb gewesen seien. „Es kam auch vor, dass ein Gutachter beinahe gleichzeitig Gutachten bei zwei verschiedenen Betrieben erstellte“, so die Polizei weiter.

Sieben Personen bei Staatsanwaltschaft angezeigt

Insgesamt wurden im Zeitraum zwischen Mitte 2021 bis August 2024 auf diese Weise durch vier Arbeiter in drei Betrieben 4.016 Stück dieser Begutachtungsplaketten erstellt, obwohl die Berechtigten nicht im dortigen Betrieb waren. Die drei Gewerbetreibenden, der 48-jährige Iraker aus Linz, ein 31-jähriger Afghane aus dem Bezirk Linz-Land und ein 37-jähriger Iraker aus Linz und die vier Arbeiter wurden bei der Staatsanwaltschaft Linz wegen Missbrauch der Amtsgewalt und Anstiftung zum Missbrauch der Amtsgewalt angezeigt. Für sie alle gilt die Unschuldsvermutung.