Mann (24) kommt von Fahrbahn ab: Alkovortest positiv

Am 20. Oktober 2024 gegen 17.45 Uhr lenkte ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen seinen PKW auf der L68 Liemberger Landesstraße von St. Urban kommend in Richtung Feldkirchen. In einer Linkskurve kam der 24-Jährige aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kam unterhalb einer Böschung auf der Fahrerseite zum Liegen.

Alkovortest positiv

Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt. Das Fahrzeug musste von einer Abschleppfirma geborgen werden. Ein an Ort und Stelle durchgeführter Alkotest verlief positiv. Er wird angezeigt.