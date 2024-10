Bezirksfeuerwehrkommandat Erich Dangl ist tot: „Wir sind fassungslos“

Am 27. April 1976 trat Erich Dangl mit 15 Jahren der Freiwilligen Feuerwehr Niederschrems bei. Im Jahr 1981 wurde er zum Leiter des Verwaltungsdienstes bestellt und 1988 wurde er zum Feuerwehrkommandant gewählt. Dieses Amt hatte er bis 2011 inne. Im Jahr 2006 wurde Erich zum Bezirksfeuerwehrkommandantstellvertreter, unter dem damaligen Bezirksfeuerwehrkommandant Otmar Bauer gewählt. Bereits eine Amtsperiode später, am 11. März 2011 folgte er diesem als Bezirksfeuerwehrkommandant nach. Ebenfalls 2011 wurde er zum Feuerwehrviertelsvertreter für das Viertel ober dem Mannhartsberg gewählt und somit Mitglied des NÖ Landesfeuerwehrrates.

Als Mitglied des ÖBFV-Fachausschusses für Freiwillige Feuerwehren brachte Erich sein fundiertes Wissen und seine Ideen auch regelmäßig österreichweit ein, um die Freiwilligen Feuerwehren des gesamten Landes bestmöglich zu unterstützen und weiterzuentwickeln. Aufgrund seines unermüdlichen Einsatzes für die Feuerwehr erhielt Erich Dangl insgesamt 36 Auszeichnungen. Darunter das Ehrenzeichen der Stadtgemeinde Schrems in Gold, das Verdienstkreuz des NÖ Landesfeuerwehrverbandes, das Ehrenzeichen für vieljährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiete des Feuerwehr- und Rettungswesens – 40 Jahre (2016) sowie das Verdienstzeichen des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes 1. Stufe in Gold.

Bei gesamt 90 Ausbildungsmodulen, Fortbildungen und Kursen war Erich bestrebt, steht am letzten Wissensstand zu bleiben und sich fortzubilden. Erich hatte sein Leben der Feuerwehr verschrieben. Mehrere hundert Feuerwehrtermine jährlich die er gerne wahrnahm, waren die Normalität für ihn. Durch seinen unermüdlichen und ehrgeizigen Einsatz konnte er viele Feuerwehren in seinem Wirkungsbereich unterstützen. Vor seiner Zeit als Bezirksfeuerwehrkommandant war der Katastrophenhilfsdienst der Bereich der Freiwilligen Feuerwehr, der ihn besonders begeisterte.

Die ersten überörtlichen Schritte setzte Erich als leidenschaftlicher Bewerter bei den Feuerwehrleistungsbewerben und Funkleistungsabzeichen wo er bereits viele Kontakte knüpfen und spätere Wegbegleiter im Landesfeuerwerverband kennenlernen konnte. Beruflich war Erich bis zu seiner Pensionierung 2021 als Polizist tätig. Nach seiner Lehre als Kaufmann trat er 1982 der Bundesgendarmerie bei. Nach der Grundausbildung in Wien-Meidling verrichtete er Dienst auf den Posten Ernstbrunn, Ziersdorf, Alt-Nagelberg und schließlich 30 Jahre lang in Schrems. Seine große berufliche Leidenschaft war der Kriminaldienst.

Mit seiner Frau Margit und Tochter Kerstin unternahm Erich gerne Kreuzfahrten um neue Länder und Städte zu entdecken. Wann immer es möglich war, waren beide auch bei Repräsentationen und Feuerwehrveranstaltungen gerne an seiner Seite. Seine Frau Margit lernte Erich im Frühjahr 1982 kennen, sie heirateten im Oktober 1983. Im Jahr 1998 wurde Tochter Kerstin Teil ihres Lebens. Gemeinsam mit seiner Familie wohnte Erich in einem Haus in Niederschrems. Bereits im Jahr 2011 und 2012 wurde bei Erich Krebs diagnostiziert. Nach einem langen Kampf konnte er die Krankheit jedoch besiegen. Einige Operationen und Behandlungen am Kehlkopf hatten seine charakteristische, rauchige Stimme zur Folge. Im Jahr 2024 kehrte der Krebs leider zurück. Innerhalb kurzer Zeit verschlechterte sich seine gesundheitliche Lage drastisch. Die letzten Tage verbrachte Erich im Kreise seiner Familie und enger Freunde. Am frühen Nachmittag des 19. Oktober 2024 verstarb Erich Dangl mit 63 Jahren im Krankenhaus Gmünd.