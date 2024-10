Stark alkoholisiert: Autofahrer streift Baum und Leitschiene

Am 20. Oktober 2024 gegen 23 Uhr lenkte ein 46-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan seinen Pickup auf der B92 Görtschitztal Straße von Guttaring kommend in Fahrtrichtung Hüttenberg, Bezirk St. Veit an der Glan. Auf Höhe der Bushaltestelle vier Linden kam der Mann mit seinem Fahrzeug auf die linke Fahrspur und in weiterer Folge von der Fahrbahn ab.

Schwer alkoholisiert

Er kollidierte mit einem neben der Fahrbahn liegenden Stein, streifte einen Baum und eine Verkehrsleiteinrichtung. Der 46-Jährige verständigte selbstständig den Notruf. Er gab an, nicht verletzt worden zu sein. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Neben der Polizei standen auch die FF Guttaring und FF Lölling mit insgesamt 3 Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften im Einsatz.