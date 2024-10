FH Kärnten: Studenten können nun an acht Hochschulen studieren

Durch die Teilnahme an diesem, mit einem Gesamtvolumen von 189,2 Millionen Euro geförderten Vorzeigeprojekt der Europäischen Kommission, übernimmt die FH Kärnten eine europäische Schlüsselrolle in der Umsetzung von digitalen und grünen Transformationsprojekten und etabliert sich als Vorreiterin in der europäischen Bildungslandschaft. Die von der Fachhochschule Kärnten mitinitiierte Allianz, „Applied, Connected, Entrepreneurial & Connected European University“, kurz ACE2-EU, bestehend aus neun europäischen Hochschulen zielt darauf ab, durch multidisziplinäre und sektorübergreifende Projekte eine nachhaltige gesellschaftliche Transformation zu fördern.

Bedeutender Meilenstein

Mit einem Fokus auf angewandte Bildung, Forschung und Innovation stärkt die FH Kärnten nicht nur ihre internationale Sichtbarkeit, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit und Integration Europas. Dieser bedeutende Meilenstein unterstreicht die herausragende Position der FH Kärnten im nationalen und internationalen Hochschulraum und stärkt langfristig die Region Kärnten als Bildungs- und Forschungsstandort. Erfreut zeigt sich FH Kärnten Rektor Peter Granig: „Als Mitglied von ACE2-EU positioniert sich die Fachhochschule Kärnten zukunftsweisend in der angewandten Lehre und Forschung. Für Studierende und Mitarbeiter der FH Kärnten bieten sich damit vollkommen neue Möglichkeiten – Studierende können an 8 weiteren Hochschulen studieren, Mitarbeiter profitieren von Austauschprogrammen, dazu kommen noch die vielfältigen Möglichkeiten in der internationalen Forschung. Damit wird der Bildungs- und Forschungsstandort Kärnten nachhaltig gestärkt.“

„Ein Danke an das gesamte Team“

FH Kärnten Geschäftsführer Siegfried Spanz zeigt sich motiviert und dankbar: „Ein Danke an das gesamte Team. European University zu werden war ein klar definiertes Ziel in unserer Strategie 23-30. Dass wir dieses nun so zügig erreicht haben, freut uns sehr, zeigt die Qualität unserer Hochschule, ist aber auch Auftrag, mit unseren internationalen Partnern ebenso zügig in die Umsetzung zu gehen.“ „Als Landeshauptmann und Hochschulreferent bin ich sehr stolz. Das ist ein großer Meilenstein nicht nur für die FH Kärnten sondern für das gesamte Land. Dieser Erfolg unterstreicht die hohe Qualität der Bildungs- und Forschungseinrichtungen in Kärnten und positioniert die Region als wichtigen Akteur in der Bildungslandschaft. Durch die enge Vernetzung mit acht weiteren europäischen Hochschulen wird Kärnten ein weiteres Mal eine wichtige Rolle in der Gestaltung der Zukunft Europas einnehmen. Damit wird hier auch ein zentraler Beitrag zur Stärkung der Innovationskraft und der Wettbewerbsfähigkeit Kärntens im internationalen Vergleich geleistet“, freut sich Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser.

Bereits im Februar den Förderantrag eingereicht

ACE2-EU hat mit dem Co-Lead der FH Kärnten bereits im Februar den umfangreichen Förderantrag eingereicht und hat mit einer gemeinsamen Vision überzeugt. Wie die Fachhochschule Kärnten selbst, haben auch die Partneruniversitäten, eine Fokussierung auf angewandte Bildung, Forschung und Innovation und sind eng in ihren Regionen verankert. Mit verschiedenen Kernkompetenzen werden zukünftig gemeinsam multidisziplinäre und sektorübergreifende Projekte in den Bereichen digitale und grüne Transformation sowie sozioökonomische Transformation umgesetzt, um nachhaltigen gesellschaftlichen Wandel zu unterstützen. Die diesjährige Ausschreibung der Europäischen Kommission war hochkompetitiv und vorerst auch die letzte, um Förderungen für die Gründung von zukunftsorientierten Hochschulallianzen zu bekommen. Das Gesamtfördervolumen betrug 189,2 Millionen Euro. Insgesamt werden nun 14 neue Allianzen und eine bereits bestehende finanziert, um eine tiefgreifende institutionelle transnationale Zusammenarbeit aufzubauen. Projektverantwortliche Julia Marinaccio zeigt sich begeistert: „Die Initiative „European Universities“ ist das Vorzeigeprojekt der Europäischen Kommission in der europäischen Hochschulpolitik und zielt auf eine langfristige Transformation des europäischen Hochschulraums ab. Sie fußt auf der Idee, dass wir nur gemeinsam und geeint Lösungen für die großen Herausforderungen in unseren Gesellschaften finden können.“ Dieser Erfolg fügt sich nahtlos in die Strategie 23-30 der FH Kärnten ein, die auf nachhaltige Entwicklung, Internationalisierung und innovative Bildungsformate abzielt.

Qualität in Lehre und Forschung weiter ausbauen

Die Integration in die ACE2-EU-Allianz ermöglicht der FH Kärnten, ihre strategischen Ziele zu erreichen, indem sie die Qualität in Lehre und Forschung weiter ausbaut und die Internationalität ihrer Bildungsangebote verstärkt. Die Strategie 2030 legt besonderen Wert auf die Förderung der Nachhaltigkeit und die Anpassung an die globalen Herausforderungen, was durch die transnationale Zusammenarbeit innerhalb der Allianz unterstützt wird. Diese Entwicklung wird die Wettbewerbsfähigkeit der FH Kärnten weiter steigern und ihre Position als führende Bildungseinrichtung in Europa festigen.