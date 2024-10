Betrunken und ohne Führerschein: 22-Jähriger aus dem Verkehr gezogen

Die Polizei konnte bei einer Fahrzeugkontrolle wahrnehmen, dass aus Alkohol in der Luft lag.

Veröffentlicht am 21. Oktober 2024, 08:27 / ©5 Minuten

Am 20. Oktober 2024 um 17.05 Uhr wurde an der Grenze in Guglwald eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchgeführt, bei der sich herausstellte, dass dem Lenker, einem 22-jährigen aus Steyr, die Lenkberechtigung entzogen war. Während der Kontrolle wurde bei dem Lenker starker Alkoholgeruch festgestellt, weshalb ein Alkotest durchgeführt wurde. Dieser verlief positiv.