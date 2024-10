Ab heute: Steirische Bahnstrecke wegen Arbeiten gesperrt

Veröffentlicht am 21. Oktober 2024, 08:37 / ©ÖBB/Eisenberger

Die Sperre gilt von Montag bis Freitag bzw. Montag bis Donnerstag ganztags, am Freitag in der Zeit von 8 bis 14 Uhr. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Die Sperre ist notwendig, um umfangreiche Vermessungen für die geplante Streckenattraktivierung auf der Radkersburger Bahn durchzuführen. Im Zuge der Sperre werden auch diverse Instandhaltungsarbeiten entlang der Strecke gebündelt durchgeführt wie der Tausch von Schwellen, Stopfarbeiten am Gleiskörper, Tausch von verunreinigtem Schotter sowie Holzschlägerungsmaßnahmen.

©ÖBB/Christian Zenger Streckensperre zwischen Spielfeld-Straß und Bad Radkersburg aufgrund von Arbeiten.