Bildungsnovember: So kannst du dich in Kärnten weiterbilden

13 gemeinnützige Erwachsenenbildungseinrichtungen als Mitgliedsorganisationen stehen dafür bereit, der Kärntner Bevölkerung Fortbildung, Aus- und Weiterbildung in allen Lebensbereichen anzubieten.

13 gemeinnützige Erwachsenenbildungseinrichtungen als Mitgliedsorganisationen stehen dafür bereit, der Kärntner Bevölkerung Fortbildung, Aus- und Weiterbildung in allen Lebensbereichen anzubieten.

Veröffentlicht am 21. Oktober 2024, 08:52 / ©Pexels / Fauxels

Um die Erwachsenenbildungsarbeit in allen Regionen Kärntens sichtbarer zu machen und noch mehr Kärntnerinnen und Kärntner zu erreichen, startet die PEKK heuer eine neue Kooperationsinitiative: Den Bildungsnovember 2024. 13 gemeinnützige Erwachsenenbildungseinrichtungen als Mitgliedsorganisationen stehen dafür bereit, der Kärntner Bevölkerung Fortbildung, Aus- und Weiterbildung in allen Lebensbereichen anzubieten.

Vielfältiges Angebot

Der Bildungsnovember macht sichtbar, dass den Menschen in allen Regionen unseres Bundeslandes ein vielfältiges, kontinuierliches und nachhaltiges Weiterbildungsangebot im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung, der Persönlichkeitsbildung, der allgemeinen Erwachsenenbildung, der politischen Bildung und der kulturellen Bildung zur Verfügung steht.

13 PEKK-Erwachsenenbildungseinrichtungen

Der Bildungsnovember 2024 ist ein gemeinsames Bildungsprogramm aller 13 PEKK-Erwachsenenbildungseinrichtungen, das in Kooperation zusammengestellt wurde. Mit den Inhalten – von künstlicher Intelligenz und ChatGPT, Unternehmensführung, Klima, Gesundheit im Alter, Umgang mit komplexer Behinderung bis zur Familienhausapotheke und der Flüchtlingsthematik – sowie den Bildungsformaten Vorträge, Workshops, Seminare, Webinare, Lehrgänge, Kurse, Lesungen und Filmabende, die in allen Regionen Kärntens – in zentralen Orten wie Klagenfurt, Villach, St. Veit, Feldkirchen, Völkermarkt, aber auch dezentral von St. Stefan im Lavanttal bis nach Obervellach und Großkirchheim durchgeführt werden, spiegelt der Bildungsnovember 2024 die methodische, inhaltliche und regionale Bandbreite der Kärntner Erwachsenenbildung wider.

Erwachsenenbildung in Kärnten weiterentwickeln

In der Vernetzung und im Austausch verfolgt die PEKK das Ziel, die Erwachsenenbildung in Kärnten weiterzuentwickeln und noch stärker zu verankern. Umgesetzt werden unter anderem die österreichweite Vernetzung der Arbeitsgemeinschaften für Erwachsenenbildung der Bundesländer sowie der Jour fixe der Politischen Erwachsenenbildung Kärnten, hier in Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Politische Bildung und dem Land Kärnten.