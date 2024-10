Bauarbeiten: Straßenbahn-Linie D fährt jetzt zweigeteilt

Die Gleisanlagen am Schlickplatz werden erneuert.

Die Gleisanlagen am Schlickplatz sind veraltet und müssen dringend erneuert werden. Diese Bauarbeiten werden bis zum 8. November dauern. In dieser Zeit wird die Linie D geteilt: Der erste Abschnitt verläuft von der Absberggasse bis zur Börse, von wo die Straßenbahn zum Schottenring geleitet wird. Der zweite Teil der Strecke führt von Nußdorf bis zum Franz-Josefs-Bahnhof und weiter zum Wallensteinplatz in der Brigittenau.

Verkürzte Strecke für Linie 71

Um Platz für die Arbeiten und die Umleitungen der Linie D zu schaffen, wird die Linie 71 nur zwischen Kaiserebersdorf und dem Schwarzenbergplatz fahren. Der Streckenabschnitt zwischen Schwarzenbergplatz und Börse wird vorübergehend nicht bedient.

Alternativen und Einschränkungen

Die Wiener Linien empfehlen, auf die Linien U4, 37, 38 und den Bus 40A auszuweichen. Doch auch die U4 ist aktuell von Bauarbeiten betroffen. In der Station Heiligenstadt wird eine Weiche ausgetauscht, was zu längeren Intervallen führt. Ab dem 4. November wird außerdem das Tragewerk der Alserbachbrücke saniert, wodurch nur jede zweite U4 über Schwedenplatz hinaus nach Heiligenstadt fährt.

