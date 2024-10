Marcel Hirscher: Rückkehr in den Skiweltcup weiter ungewiss

Diese Meldung bestätigte sein Team am Sonntag. Im Mittelpunkt steht dabei die Suche nach dem optimalen Set-up für das Rennen.

Startnummer 31 dank Wildcard

Sollte Hirscher in Sölden an den Start gehen, würde er mit der Startnummer 31 ins Rennen gehen. Der achtfache Weltcup-Gesamtsieger wäre damit einer der spannendsten Teilnehmer beim Herren-Riesentorlauf am 27. Oktober.

Entscheidung frühestens Freitag

Ob Hirscher tatsächlich beim Weltcup-Auftakt in Sölden dabei ist, wird frühestens am Freitagvormittag bekanntgegeben. Bis dahin konzentriert sich der Ski-Star weiter auf seine Vorbereitung. Die Riesentorläufe der Damen und Herren werden live in ORF1 übertragen – die Damen starten am 26. Oktober, die Herren einen Tag später.