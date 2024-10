Polizei-Großaufgebot in Lannach: Polizistinnen kicken um den Aufstieg

Am Mittwoch finden das Qualifikationsspiel der Europäischen Fußballpolizeimeisterschaften der Frauen in Lannach (Deutschlandsberg) statt.

Das Veranstaltungs- und Organisationsteam rund um den Kriminalpolizisten Andreas Tanzbett bietet den beiden Mannschaften optimale Voraussetzungen für dieses Qualifikationsspiel. So sind sowohl die österreichischen wie auch die Schweizer Fußballdamen bereits ab morgen in Lannach nächst der Sportanlage beherbergt. Dementsprechend können sich beide Mannschaften hier auch bestens auf das Qualifikationsspiel vorbereiten.

24 Polizistinnen im sportlichen Einsatz

24 Spielerinnen aus ganz Österreich wurden vom Trainerteam unter der Leitung von Joachim Poandl einberufen, 18 davon wurden in den endgültigen Teamkader aufgenommen. Mit einem Sieg dieser österreichischen Damenauswahl stünde einer Teilnahme der Polizei-Fußballerinnen in Lohne (Deutschland) im Jahr 2025 nichts mehr im Wege.

„Wollen ganz klar mit einem Sieg vom Platz gehen“

Wer sich schließlich am Fußballfeld durchsetzen kann, wird sich am kommenden Mittwoch um 16 Uhr zeigen. Um unserem Nationalteam die Daumen zu drücken und zugleich unseren Gästen eine gewaltige Kulisse bieten zu können, rührt die steirische Polizei kräftig die Werbetrommel für dieses Event. Andreas Tanzbett dazu: „Es mögen uns so viele wie möglich bei diesem Spiel unterstützen. Wir wollen eine grandiose Heimatmosphäre schaffen und ganz klar mit einem Sieg vom Platz gehen.“