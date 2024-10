Prozess gegen mutmaßliche Spione in Innsbruck gestartet

Am Landesgericht findet heute die Gerichtsverhandlung statt

21. Oktober 2024

Heute Montag beginnt am Landesgericht Innsbruck der Prozess gegen drei mutmaßliche türkische Spione. Die Angeklagten, zwei Männer und eine Frau, sollen in Tirol lebende Mitglieder der oppositionellen Gülen-Bewegung und der PKK ausspioniert und diese Informationen an den türkischen Geheimdienst weitergegeben haben. Der Prozess findet unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt.

300-seitiges Dossier an den Geheimdienst

Laut Anklage sollen die drei türkischen Staatsbürger ein 300-seitiges Dossier mit den Namen von Sympathisanten der Gülen-Bewegung erstellt und nach Ankara geschickt haben. Auch Informationen über Mitglieder der kurdischen Arbeiterpartei PKK und deren Familien sollen in die Türkei übermittelt worden sein. Darüber hinaus wird ihnen vorgeworfen, ein kompromittierendes Video eines Religionslehrers an den türkischen Nachrichtendienst weitergeleitet zu haben.

Zehn Jahre Haft bei Schuldspruch

Die Angeklagten müssen sich wegen des Vorwurfs des geheimen Nachrichtendienstes zum Nachteil Österreichs verantworten. Bei einer Verurteilung drohen den Beschuldigten bis zu zehn Jahre Haft. Der Prozess ist vorerst auf zwei Tage angesetzt, ein Urteil wird für die kommenden Tage erwartet.