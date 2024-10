Rekordzeit: Steirische Baufirma revolutioniert Bauprojekt am AKH Wien

Veröffentlicht am 21. Oktober 2024, 09:57 / ©Lieb Bau Weiz

Das steirische Unternehmen Lieb Bau in Weiz steht kurz vor dem Abschluss eines der größten Aufträge seiner Firmengeschichte: die Errichtung des Stationsgebäudes Süd am Universitätsklinikum AKH Wien. In weniger als einem Jahr wurde das Gebäude mithilfe einer innovativen Modulbauweise umgesetzt. Derzeit werden die letzten Module nach Wien transportiert und montiert.

112 Module für Patientenversorgung

Das neue Stationsgebäude bietet 46 Patientenzimmer, 45 Therapieräume und 44 weitere funktionale Räumlichkeiten. Diese sollen während der Sanierung von wichtigen Bereichen im Haupthaus des AKHs als Übergangslösung dienen. Jedes Modul – vollständig vorproduziert in der Lieb-Produktionsstätte in Trofaiach – wurde mit Elektro-, Heizungs-, Klima- und Sanitärtechnik ausgestattet. Die Module werden vor Ort zusammengesetzt, wodurch die Bauzeit drastisch verkürzt werden konnte.

©Lieb Bau Weiz Lieb-Projektleiter Helmut Bauer

Höchste Präzision und Logistik

Die Module, die per Schwerlasttransporter nach Wien gebracht werden, erfordern höchste Präzision beim Einbau. Nur wenige Millimeter entscheiden darüber, wie gut Holz und Beton – vom Wiener Lieb-Team gemischt – zusammenspielen. Lieb-Projektleiter Helmut Bauer erklärt: „Unsere hochpräzise Fertigung basiert auf einem eigens entwickelten Seriensystem, das die Module individuell auf ihre spezifische Position vorbereitet.“

Einzigartige Bauweise in Österreich

Das Projekt gilt als Meilenstein für Lieb Bau Weiz und zeigt das Potenzial der Modulbauweise. „Dieses Bauvorhaben ist einzigartig in Österreich. Die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Beteiligten war der Schlüssel zum Erfolg“, so die geschäftsführenden Gesellschafter Doris Enzensberger-Gasser und Josef Gasser. Über 70 Lieb-Fachkräfte waren im Einsatz, um das Projekt zu realisieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2024 um 10:07 Uhr aktualisiert