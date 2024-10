In Österreichs größtem Betrugsprozess soll am Mittwoch das Urteil fallen

Mittlerweile erwartet 11 Angeklagte im EXW-Prozess am Mittwoch ein Urteil.

Einen Skandal nach dem anderen zog der EXW-Prozess mit sich. Es geht um millionenschweren Anlagebetrug. Nun sollen in Klagenfurt am Mittwoch, 23. Oktober, die ersten Urteile gesprochen werden.

Schadenssumme auf 20 Millionen erweitert

Am 10. Oktober fanden nach mehr als einem Jahr mit 59 Verhandlungstagen und 300 Prozessstunden die Plädoyers statt, in deren Rahmen die Staatsanwältin die Schadenssumme auf 20 Mio. Euro erweiterte. Bei den Angeklagten handelt es sich um sieben Kärntner, zwei Tiroler, einen Italiener und einen Kroaten. Die Männer haben Anlegern versichert, dass sie hohe Gewinne aus Investments in Immobilienprojekte, den Handel mit Kryptowährungen und der Kryptowährung EXW-Token erzielen könnten. Anstatt jedoch tatsächlich zu investieren, sollen sie das Geld für ihren eigenen Lebensunterhalt genutzt haben.

Firmensitze ins Ausland verlegt

Die Angeklagten sollen die Ermittlungen erschwert haben, in dem sie Firmensitze ins Ausland verlegt haben sollen, wie beispielsweise Dubai, die kein Auslieferungsabkommen mit Österreich haben. Kommuniziert wurde über Telegram, ein Nachrichtendienst, der nicht mit den Behörden kooperiert hat und es wurden Kryptoplattformen zum Geld wechseln verwendet. Einige der Männer hatten sich ins Ausland abgesetzt, bis sie geschnappt wurden, oder sich freiwillig gestellt haben. Es wurden auch teilweise Geständnisse abgelegt.

Am Mittwoch sollen die Urteile fallen

Am Mittwoch, 23. Oktober, geht der Großprozess vorerst in die Schlussrunde. Denn da soll, unter Vorsitz von Richterin Claudia Bandion-Ortner, das Schöffengericht die Urteile über die Angeklagten fällen. Die Anwälte der Beschuldigten meinen, dass der Betrug nicht geplant gewesen wäre. Staatsanwältin Caroline Czedik-Eysenberg ist da anderer Meinung. Für alle Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.