Grazer schoss mit Pfeil und Bogen auf Freundin – hüllt sich in Schweigen

Am 15. September erschütterte ein schreckliches Ereignis die Steiermark: Eine 42-jährige von einem Mann mit Pfeil und Bogen schwer verletzt. Der Tatverdächtige, der mit einer Schusswaffe flüchtete, wurde später bei Fehring gestellt und dabei schwer verletzt.

Mit Pfeilen auf Frau geschossen

Kurz vor 7 Uhr in der Früh alarmierte die 42-Jährige selbst via Notruf die Polizei. Dabei gab sie schwer verständlich an, in einer Wohnung mit Pfeil und Bogen beschossen und schwer verletzt worden zu sein. Über ihren konkreten Aufenthaltsort konnte die Frau anfangs keine genauen Angaben machen. Im Zuge des Notrufs konnten Beamte jedoch die Wohnung des 38-jährigen Grazers als Tatort eruieren. Wie sich vor Ort herausstellte, dürfte der Mann zwei Pfeile mit einem Bogen auf den Oberkörper der Frau geschossen haben, wobei beide Pfeile in den Oberkörper der Frau eindrangen. Die lebensgefährlich verletzte 42-Jährige wurde umgehend notärztlich versorgt und ins LKH Graz eingeliefert. Dort wurde sie noch am selben Tag notoperiert. Daraufhin befand sie sich kritischen, aber durchaus stabilen Zustand.

Tatverdächtiger in der Südoststeiermark geschnappt

Der 38-jährige Tatverdächtige ergriff unmittelbar nach der Tat mit einem Fahrzeug die Flucht. Dabei hatte er auch eine Schusswaffe bei sich. Intensive Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung sämtlicher Polizeikräfte führten die Beamten schließlich in die Südoststeiermark. Kurz vor 19 Uhr stellte eine Besatzung des Polizeihubschraubers dann aus der Luft bei Fehring das Fluchtfahrzeug an einem Waldrand fest. Spezialkräfte des Einsatzkommandos Cobra und der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) näherten sich in der Folge dem Fluchtfahrzeug und stellten den Bewaffneten, wobei es auch zu einer Schussabgabe auf den Tatverdächtigen kam. Dieser wurde schwer verletzt und umgehend von einem Notarzt medizinisch versorgt. Ein Rettungshubschrauber flog den 38-Jährigen noch am Abend ins LKH Graz. Er befindet sich in Lebensgefahr und wird aktuell intensivmedizinisch versorgt.

Hintergründe und Motiv unklar

Mordermittler des Landeskriminalamtes (LKA) Steiermark haben die Ermittlungen übernommen. Wie sich bislang herausstellte, dürfte es sich bei dem Paar um einen Mann und eine Frau aus dem Suchtmittelmilieu handeln. Beide sind Österreicher und stammen aus Graz. Die Hintergründe und das Motiv der Tat blieben bislang unbekannt und Gegenstand laufender Ermittlungen.

Polizei tappt weiterhin im Dunkeln

Die schwerverletzte Frau konnte mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen werden werden. Der 38-jährige Tatverdächtige, der bei dem Vorfall auch verletzt und mittlerweile wieder genesen ist, befindet sich in Haft. Was die Hintergründe und das genaue Motiv betrifft, so tappt die Polizei weiterhin im Dunkeln. „Er spricht nicht mit der Polizei“, sagt Pressesprecher Fritz Grundnig gegenüber der Steirerkrone. Es gilt die Unschuldsvermutung.