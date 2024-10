Nächster Kärntner Glückspilz: „Ja“ brachte 208.000 Euro

Am kommenden Mittwoch geht es damit wieder um einen Jackpot mit insgesamt 1,7 Millionen Euro. Gleich vier Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und bekommen jeweils mehr als 27.000 Euro. Die Gewinne wurden je einmal in Niederösterreich, Kärnten, Tirol und via win2day erzielt. In Kärnten und Tirol waren es computergenerierte Quicktipps, die beiden Gewinne in Niederösterreich und von win2day wurden per Normalschein erzielt.

Kärntner gewann 208.000 Euro

Bei LottoPlus gab es gestern Abend einen Solo-Gewinn in Wien. Der LottoPlus Sechser wurde via Systemschein erzielt, der oder die Gewinnerin darf sich nun über mehr als 236.000 Euro freuen, dank Systemschein kommen noch knapp 20.000 Euro an Zusatzgewinnen dazu. Beim LottoPlus Sechser am Mittwoch geht es wieder um rund 200.000 Euro. Beim Joker hatte ein oder eine Kärntnerin nicht nur die richtigen Gewinnzahlen, sondern auch das „Ja“ zum Joker angekreuzt. Der Gewinn wurde mit einem EuroMillionen Quicktipp erzielt, auf den oder die Gewinnerin warten nun knapp 208.000 Euro. Erst vor kurzem hat ein Kärntner den Jackpot abgeräumt und so knapp 11 Millionen Euro gewonnen.

Die Ziehungen vom Sonntag: Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 20. Oktober 2024

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 897.467,47 – 1,7 Mio. warten

4 Fünfer+ZZ zu je EUR 27.244,50

52 Fünfer zu je EUR 2.301,10

147 Vierer+ZZ zu je EUR 232,50

3.213 Vierer zu je EUR 66,50

4.101 Dreier+ZZ zu je EUR 20,80

54.526 Dreier zu je EUR 6,70

170.193 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,50

Lotto Gewinnzahlen: 4 6 15 35 41 43 Zusatzzahl 40 LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 20. Oktober 2024

1 Sechser zu EUR 236.290,40

93 Fünfer zu je EUR 595,10

2.911 Vierer zu je EUR 16,90

44.100 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 5 7 8 13 15 39 Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 20. Oktober 2024

1 Joker EUR 207.699,60

7 mal EUR 10.000,00

96 mal EUR 1.000,00

941 mal EUR 100,00

9.391 mal EUR 10,00

92.177 mal EUR 2,00

Joker Zahl:9 2 2 3 5 2

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2024 um 11:28 Uhr aktualisiert