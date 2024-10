Skandal im Krankenhaus: 62-Jähriger leidet wochenlang nach Fehldiagnose

Was ist passiert?

Veröffentlicht am 21. Oktober 2024, 11:16 / ©Pixabay / Stefan Schweihofer

Statt der nötigen Behandlung erhielt er nur Schmerzmittel und eine Überweisung für ein MRT. Ein schwerer Fehler, der dramatische Folgen hatte.

Schmerzen wurden unerträglich

Der 62-Jährige schildert seine Erfahrung: „Ich hatte die höllischsten Schmerzen und konnte kaum mehr gehen.“ Nachdem er von den Ärzten in der Klinik Ottakring abgewiesen wurde, kam er nach zehn Stunden mit noch stärkeren Beschwerden zurück. Diesmal wurde Flüssigkeit aus seinem Knie abgezogen und ins Labor geschickt, doch das war nicht das Ende seiner Leidensgeschichte.

Notruf mit letzter Kraft

Nur zwei Tage später war sein Zustand so schlecht, dass er die Gesundheitshotline 1450 anrief. „Mit meiner letzten Energie rief ich an und schrie vor Schmerzen“, erinnert sich Maurice. Der Krankenwagen brachte ihn ins Wiener AKH, wo er noch am selben Tag notoperiert wurde. „Ich wurde mit hohem Fieber aufgenommen, und die Keime hatten sich bereits auf meinen ganzen Körper ausgebreitet“, berichtet heute.at

Infektion unbemerkt geblieben

Im AKH verbrachte Maurice A. fast vier Wochen. Während die Ärzte der Klinik Ottakring anfänglich von einer harmlosen Verletzung ausgingen, zeigte das Labor später, dass sich gefährliche Keime, möglicherweise ausgelöst durch eine vorangegangene Injektion, im Knie gebildet hatten. Der behandelnde Arzt erklärte, dass der Befund erst am Montag eintraf, als Maurice A. bereits die dringend benötigte Behandlung im AKH erhielt.

Klage gegen das Krankenhaus

Obwohl sein Zustand im AKH nicht lebensbedrohlich war, weiß Maurice, dass unbehandelte Infektionen schwerwiegende Folgen haben können. Er plant, rechtliche Schritte einzuleiten. „Ich kann mich gerade nicht länger als zehn Minuten auf den Beinen halten, aber sobald ich wieder fit bin, werde ich zu meinem Anwalt fahren und Klage einreichen“, sagt er.