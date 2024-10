Winterreifenpflicht ab 1. November: Was bei Verstößen blüht

Am 1. November gilt auf Österreichs Straßen wieder die witterungsabhängige Winterausrüstungspflicht: Bei Pkw, Klein-Lkw und „Mopedautos“ müssen ab diesem Zeitpunkt bei Schneefahrbahn, Schneematsch oder Eis an allen Rädern wintertaugliche Reifen montiert sein, informiert der ÖAMTC.

Bei Verstoß von Winterreifen drohen saftige Strafen

Wer den Wechsel auf Winterreifen zu spät oder gar nicht durchführt, riskiert so einiges, ÖAMTC-Jurist Nikolaus Authried weiß: „Falsche Bereifung kann nicht nur Geldstrafen bis zu 10.000 Euro nach sich ziehen, sondern auch gravierende versicherungsrechtliche Folgen haben. Abgesehen davon schränken Sommerreifen die Fahrsicherheit bei winterlichen Bedingungen enorm ein.“ Ist man aktuell in höheren Lagen unterwegs und wird vom Winter überrascht, gilt rein rechtlich: „Als Alternative zu Winterreifen können auch Schneeketten auf mindestens zwei Antriebsrädern der Sommerbereifung montiert werden – das ist allerdings nur erlaubt, wenn die Straße so gut wie durchgängig mit Schnee oder Eis bedeckt ist“, so der ÖAMTC-Rechtsberater. „Kommt es bei winterlichen Bedingungen zu einem Unfall mit Sommerreifen, müsste man tatsächlich beweisen, dass dieser Unfall auch mit Winterbereifung passiert wäre – ansonsten trifft den Fahrer zumindest Mitverschulden“, erläutert Authried.

Winterreifenpflicht: Was die Kaskovericherung deckt und was nicht

Die Haftpflichtversicherung der unfallverursachenden Person muss dem bzw. der Geschädigten jedenfalls Schadenersatz leisten – denkbar ist allerdings, dass sich die Versicherung beim Unfallverursachenden regressiert, d. h. die Schadensumme unter gewissen Umständen zurückverlangt (bis 11.000 Euro). Für Kaskoversicherte, die im Winter mit Sommerbereifung verunfallen, gilt: Deckt die abgeschlossene Polizze nur „leicht fahrlässig“ verursachte Schäden, zahlt die Versicherung höchstwahrscheinlich nicht, sobald ein weiterer Umstand, z. B. überhöhte Geschwindigkeit oder Ablenkung durch Handy-Nutzung, hinzukommt. „Wird bei dem Unfall auch eine Person verletzt, droht sogar ein gerichtliches Strafverfahren“, warnt der ÖAMTC-Jurist.

Darauf solltest du bei den Winterreifen achten

Wintertaugliche Autoreifen sind mit M+S, M.S. oder M&S gekennzeichnet und speziell auf Schnee, Eis, Matsch und Kälte ausgelegt. „Die Profiltiefe von Winterreifen ist gesetzlich geregelt: Sie muss den ganzen Winter über mindestens vier Millimeter betragen – je nach Kilometerleistung sollten es zum Zeitpunkt des Reifenwechsels also schon noch rund sechs Millimeter sein“, weiß der Rechtsberater des ÖAMTC. „Bei Diagonalreifen schreibt das Gesetz sogar mindestens fünf Millimeter Profiltiefe vor.“ Die bestehenden Winterreifen müssen daher vor dem Umstecken überprüft werden. Da die Gummimischung mit der Zeit aushärtet, können Konsumenten damit rechnen, dass herkömmliche Winterreifen in etwa fünf Saisonen halten. Wenn bereits Risse oder andere Schäden erkennbar sind, sollte man, unabhängig von der Gebrauchsdauer, nicht an der falschen Stelle sparen – beschädigte Reifen können die Sicherheit erheblich gefährden. Du bist noch auf der Suche nach dem idealen Reifen? Vielleicht findest du ihn hier: Winterreifen gefällig? Erster Ganzjahresreifen mit „gut“ bewertet.

©Manfred Richter/Pixabay Die Profiltiefe von Winterreifen ist gesetzlich geregelt.

Häufig gestellte Fragen Ab wann gilt die Winterreifenpflicht in Österreich? Mit dem 1. November 2024 gilt in Österreich für Autofahrer wieder die situative Winterausrüstungspflicht. Winterreifenpflicht: Worauf muss ich achten? Lenker von Pkw und Lkw bis 3,5 Tonnen müssen bei Schnee, Matsch oder Eis mit Winterreifen unterwegs sein oder alternativ auf mindestens zwei Antriebsrädern Schneeketten montiert haben. Erlaubt sind Ketten aber nur, wenn die Straße durchgängig mit Schnee oder Eis bedeckt ist. Die Winterreifenpflicht gilt für Lkw über 3,5 Tonnen und Omnibusse immer, das heißt unabhängig davon, ob auf der Fahrbahn Schnee liegt oder nicht. Wie lange gilt die Winterreifenpflicht? Die Winterreifenpflicht gilt von 1. November bis 15. April des Folgejahres, für Busse bis 15. März. Winterreifenpflicht missachtet: Welche Strafen drohen? Falsche Bereifung kann nicht nur Geldstrafen bis zu 10.000 Euro nach sich ziehen, sondern auch gravierende versicherungsrechtliche Folgen haben. Welche Reifen gelten als Winterreifen? Als Winterreifen werden gesetzlich Modelle anerkannt, die mit den Bezeichnungen „Matsch und Schnee“ (M S, M.S. oder M&S) gekennzeichnet sind und mindestens fünf Millimeter, bei Diagonalreifen sechs Millimeter Profiltiefe aufweisen. Wie müssen Winterreifen gekennzeichnet sein? Das Alpinsymbol auf Winterreifen ist in Europa bereits seit 2018 vorgeschrieben – alle Reifen mit M&S-Kennzeichnung, die seither in Europa verkauft wurden, haben auf der Reifenflanke ein Symbol, das einen Berg mit der Schneeflocke darin abbildet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2024 um 11:31 Uhr aktualisiert