Jugendlicher Wahnsinn: 14- und 15-Jährige rauben Bahnfahrer (18) aus

Veröffentlicht am 21. Oktober 2024, 11:54 / ©Alexander Tuma / BMI

Zwei Tatverdächtige im Alter von 14 und 15 Jahren (StA.: Rumänien, Syrien) wurden gestern nachts vorläufig festgenommen, da sie im Verdacht stehen, einen 18-Jährigen in einer S-Bahn beraubt zu haben. Zuvor soll der 14-Jährige das Opfer um Zigaretten und Geld gefragt haben. Als der 18-Jährige der Forderung nicht nachkam, soll der 14-Jährige das Opfer mit Tritten und Schläge attackiert haben und raubte anschließend eine Zigarettenpackung. Nach kurzer Flucht bei der Haltestelle am Bahnhof Meidling konnten die beiden Tatverdächtigen durch herbeigerufene Polizisten vorläufig festgenommen werden. Das Landeskriminalamt Wien übernahm die weiteren Ermittlungen. Nach den Einvernahmen wurde der 14-jährige Tatverdächtige über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Der 15-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.