„Historische Höchstwerte“: Pleitenwelle überrollt die Steiermark

Der AKV veröffentlicht seine Insolvenzstatistik 1. bis 3. Quartal 2024. Die anhaltende Konjunkturflaute führte in der Steiermark zu einem Höchststand an eröffneten Firmeninsolvenzen.

Die anhaltende Konjunkturflaute führte in den ersten 3 Quartalen des Jahres 2024 in der Steiermark zu einem Höchststand an eröffneten Firmeninsolvenzen und zu einem Plus von 19,38 Prozent im Vergleich zum bereits insolvenzreichen Vorjahr 2023. In den ersten 3 Quartalen des Jahres 2024 wurden in der Steiermark bereits 382 Firmeninsolvenzen eröffnet. Bereits im Oktober 2024 wird man die Werte der Gesamtjahre 2019 (387) und 2018 (408) überschreiten. Sowohl österreichweit (14,3 Milliarden Euro) als auch in der Steiermark (1,84 Milliarden Euro) erreichten die Gesamtpassiva historische Höchstwerte.

Millionenpleite Fisker erschütterte die Steiermark

„Die steirische ‚Milliardenpleite‘ Fisker GmbH haben wir mit voraussichtlichen Passiva in der Höhe von 1,54 Milliarden Euro in Ansatz gebracht, tatsächlich wurden von Gläubigern Ansprüche in der Höhe von ca. 3,8 Milliarden Euro angemeldet, welche großteils bestritten wurden. Nach dem Ausverhandeln von Rückstehungserklärungen konnte der von den Gläubigern angenommene Sanierungsplan zwischenzeitig gerichtlich bestätigt werden“, berichtet der AKV.

Wöchentlich rund 10 Firmeninsolvenzen in der Steiermark

Von den eröffneten Firmeninsolvenzen waren in der Steiermark in den ersten 9 Monaten 1.742 Arbeitsplätze unmittelbar betroffen. Mehrheitlich (55,76 Prozent) wurden die Firmeninsolvenzen über Gläubigeranträge und nicht über Eigenanträge der schuldnerischen Unternehmen eröffnet. Wöchentlich wurden in der Steiermark in den ersten 9 Monaten des Jahres 2024 10 Firmeninsolvenzen eröffnet. Gleichzeitig wurden 302 Firmeninsolvenzen aufgehoben, 117 Verfahren (38,74 Prozent) endeten dabei mit einem Entschuldungsszenario, indem ein Sanierungs- oder Zahlungsplan abgeschlossen wurde.