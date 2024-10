BundesprÃ¤sident Van der Bellen empfÃ¤ngt nacheinander Parteichefs

Veröffentlicht am 21. Oktober 2024, 12:14 / ©BKA/ Regina Aigner

Während Herbert Kickl die FPÖ um einen Regierungsbildungsauftrag bittet, halten die anderen Parteivorsitzenden eine Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen für ausgeschlossen.

Gespräche in der Hofburg

Am Montag, den 21. Oktober 2024, empfängt Bundespräsident Alexander Van der Bellen nacheinander die Parteichefs Herbert Kickl (FPÖ), Karl Nehammer (ÖVP) und Andreas Babler (SPÖ) in der Hofburg. Nach den Gesprächen in der letzten Woche steht die mögliche Regierungsbildung im Mittelpunkt.

Kickl wirbt um Koalition

Herbert Kickl, Chef der FPÖ, hat nach seinem Treffen mit Nehammer weiter um eine Zusammenarbeit geworben. Er fordert, dass die FPÖ den Regierungsbildungsauftrag erhält. Nehammer und Babler hingegen schlossen eine Koalition mit den Freiheitlichen unter Kickl aus.

Blockade und politische Verantwortung

Nehammer bekräftigte, dass sich an seiner ablehnenden Haltung gegenüber Kickl nichts geändert habe. Er möchte nicht als „Steigbügelhalter“ für Kickl fungieren und kritisierte die FPÖ. Kickl bezeichnete Nehammer daraufhin als „beleidigten Wahlverlierer“.

Babler bleibt hart

SPÖ-Chef Andreas Babler hat ebenfalls seine ablehnende Haltung gegenüber der FPÖ bekräftigt. Er betonte, dass seine Meinung über Kickl und die FPÖ unverändert sei und bot stattdessen an, mit „allen demokratischen Kräften“ Gespräche zu führen.

Die Situation nach der Wahl

Die FPÖ kam bei der Nationalratswahl am 29. September als stärkste Partei hervor, gefolgt von der ÖVP und SPÖ. Es wird spekuliert, ob eine Dreierkoalition mit NEOS eine Option sein könnte, um eine stabile Regierung zu bilden. Van der Bellen wird in den kommenden Tagen bekannt geben, ob er den Regierungsbildungsauftrag erteilt oder weitere Gespräche ansetzt.