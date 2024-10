Mach mit: So kannst du der Stadt Villach helfen

Ob zu Fuß, mit dem Rad, Auto, Öffentlichen Verkehr oder anderen Verkehrsmitteln – das Thema Mobilität betrifft jeden, sei es auf dem Weg zur Arbeit, zur Ausbildung, beim Einkauf oder in der Freizeit. Eine bedürfnisorientierte Verkehrsplanung ist auch der Stadt Villach wichtig.

Die Umfrage wurde bis 17. November verlängert

Aktuell wird eine Befragung durchgeführt, um das Mobilitätsverhalten in den Villacher Haushalten zu evaluieren. Die Umfrage wurde bis zum 17. November verlängert, um eine breitere Basis für die zukünftige Verkehrsplanung zu erhalten. „Es geht darum, über das Verkehrsverhalten der Bevölkerung sowie deren Erwartungen und Bedürfnisse Bescheid zu wissen. Ziel ist es, die besten Voraussetzungen für alle zu schaffen, um möglichst sicher, schnell und umweltschonend von A nach B zu kommen“, sagt Mobilitätsreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh.

So kannst du teilnehmen: Teilnehmen können die Villacher Haushalte per Online-Umfrage. Falls nötig, gibt es Unterstützung beim Ausfüllen des Online-Fragebogens im lebensRAUM, Postgasse 6. Bitte vorab um Terminvereinbarung per E-Mail [email protected] oder unter der Telefonnummer 04242 205 4221.

Fahrgastzahlen konnten gesteigert werden

Stadtrat Jabali Adeh verweist in diesem Zusammenhang auch auf den Wandel im Bereich der Mobilität. So konnten die Fahrgastzahlen auf den Villacher BUSseit Einführung des Taktverkehrs vor zwei Jahren deutlich gesteigert werden. Auch die städtischen Randgebiete werden seit einigen Monaten mit Mikro-Verkehrslösungen angefahren. Das erarbeitete Radkonzept soll in den nächsten Jahren das Radwegenetz und die Infrastruktur auf eine höhere Ebene heben. „Wir arbeiten an der kontinuierlichen Stärkung des Öffentlichen Verkehrs und der aktiven Mobilität, also zu Fuß gehen und Radfahren. So soll die Mobilitätswende in Villach geschafft werden“, sagt Stadtrat Jabali Adeh.