Einsatz in Niederösterreich: Abgestürztes Segelflugzeug gefunden

Veröffentlicht am 21. Oktober 2024, 12:22 / ©Bergrettung Villach

Berichten zufolge befand sich nur der Pilot in dem Segelflugzeug, es waren keine weiteren Personen an Bord. Das Unglück ereignete sich kurz nach Mitternacht, als ein Hubschrauber des Innenministeriums das abgestürzte Flugzeug in schwer zugänglichem Gelände entdeckte, berichtete die Kronen Zeitung zuerst.

Identität des Piloten unklar

Die bisherigen Informationen deuten darauf hin, dass der Segelflieger einem Österreicher gehört. Die genauen Umstände des Absturzes sowie die Identität des Piloten sind derzeit noch unklar und werden von den Ermittlungsbehörden untersucht.