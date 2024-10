Mehr Gehalt für Villachs Kindergartenpädagogen

Ein gemeinsam mit Kindergartenpädagogen, Personalvertreter und der Stadt erarbeitetes Maßnahmenpaket soll die Attraktivität der Berufe in der Kinderbetreuung deutlich steigern.

Veröffentlicht am 21. Oktober 2024, 12:51 / ©Yan Krukau/Pexels

Ein gemeinsam mit Kindergartenpädagogen, Personalvertreter und der Stadt erarbeitetes Maßnahmenpaket soll die Attraktivität der Berufe in der Kinderbetreuung deutlich steigern. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören erhebliche finanzielle Anreize sowie die Anrechnung von Vordienstzeiten.

Drei zentrale Neuerungen

Das neue Paket greift ein landesweit bestehendes Problem – den Mangel an Mitarbeiterin den Kindergärten – auf. In einem mehrmonatigen Teamdialog der Bildungsabteilung wurden Verbesserungsvorschläge erarbeitet, die nun umgesetzt werden.

Die drei zentralen Neuerungen sind: Anpassung der Gehälter an das Landesschema, mit einer zusätzlichen Überzahlung von zwei bis drei Prozent. Anrechnung von Vordienstzeiten aus fachlich relevanten Betrieben. Zusätzliche Dienst- und Verwendungszulagen, die das Gehalt weiter erhöhen.

„„Wir hoffen, dadurch dringend benötigte zusätzliche Mitarbeiter zu gewinnen“

„Mit diesen Verbesserungen sowie den bereits bestehenden Vorteilen wie regelmäßigen Fortbildungen, Bildungsurlaub, pädagogischen Tagungen, sechs Wochen Urlaub, Homeoffice zur Vorbereitung, Betriebstageseltern und mehr, werden wir als Stadt ein sehr attraktiver Arbeitgeber für Kindergartenpädagogen“, betont Personalreferent Bürgermeister Günther Albel. „Wir hoffen, dadurch dringend benötigte zusätzliche Mitarbeiter zu gewinnen.“ Aufgrund des Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes des Landes sinken die Gruppengrößen kontinuierlich, was mehr Kindergartenpersonal erfordert. Die Stadt investiert in diesen Schritt erheblich: Der Umstieg ins neue Schema wird den Personalaufwand im Jahr 2025 um 1,2 Millionen Euro erhöhen. Im September startete zudem der erste Lehrgang des zweijährigen Kollegs für Kindergartenpädagogin Villach, um dem Bedarf an qualifiziertem Personal entgegenzuwirken.