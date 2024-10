Rekordpleitejahr? Neuer Höchststand bei Firmeninsolvenzen in Österreich

Der Weg zu einem Rekordpleitenjahr dokumentiert sich auch darin, dass die in den ersten neun Monaten eröffneten 3.064 Firmeninsolvenzen bereits über den Werten der Gesamtjahre 2018 (2.981) und 2019 (3.045) liegen, berichtet der Alpenländische Kreditorenverband. Den bisherigen Höchstwert an eröffneten Firmeninsolvenzen aus dem Gesamtjahr 2023 (3.364) werden wir heuer mit Sicherheit überschreiten, voraussichtlich bereits im Oktober 2024, wenngleich zuletzt eine leichte Abflachung verzeichnet wurde.

Besorgniserregende Steigerungsraten in allen Bundesländern

In allen neun Bundesländern liegen besorgniserregende Steigerungsraten vor, die höchsten in Vorarlberg (+ 65,31 %) und im Burgenland (+ 48,78 %). Mehr als ein Drittel der österreichischen Firmeninsolvenzen wurde in Wien eröffnet, wobei die 1.108 Eröffnungen in diesem Bundesland um 30,35 % über dem Vorjahreswert liegen. Mehrheitlich (56,95 %) werden Firmeninsolvenzen über Gläubigeranträge und somit nicht auf Initiativen der schuldnerischen Unternehmen eröffnet. Die Gesamtverbindlichkeiten von EUR 14,3 Mrd. stellen einen historischen Höchstwert dar. Heuer wurden wiederum vier Insolvenzen mit Passiva von mehr als 1 Mrd. EUR eröffnet. Neben 3 Insolvenzen der SIGNA-Gruppe handelt es sich auch beim steirischen Elektrofahrzeugproduzenten Fisker GmbH um eine Milliardenpleite. Die Anzahl der gefährdeten Arbeitsplätze ist hingegen von 14.563 Dienstnehmern geringfügig auf 13.873 gesunken.

600 Dienstnehmer bei PEPCO in Österreich betroffen

Die größten Insolvenzen nach Dienstnehmern waren jene der PEPCO Austria GmbH mit 600 Dienstnehmern, gefolgt von der Brucha Gesellschaft m. b. H. mit 504 Dienstnehmern. Die meisten Insolvenzen hatte der Handel (757) zu verzeichnen, gefolgt vom Bau (693) und der Gastronomie (531). Wöchentlich wurden heuer über das Vermögen von 79 Unternehmen Insolvenzverfahren eröffnet. In den ersten 3 Quartalen des Jahres 2024 wurden 2.409 Insolvenzverfahren abgeschlossen, 697 (28,93 %) davon mit einem Sanierungsplan. Der AKV rechnet heuer mit circa 4.000 eröffneten Firmeninsolvenzen, sodass wir für 2024 einschließlich der Insolvenzabweisungsbeschlüsse circa 6.500 bis 7.000 Gesamtfirmeninsolvenzen prognostizieren.

Große Herausforderungen

Die anhaltende Konjunkturflaute, vor allem bedingt durch Konsum- und Investitionszurückhaltung sowie Auftragsrückgänge in der Bauwirtschaft und im Industriesektor, stellt Gewerbe, Handel sowie die Bau- und Immobilienbranche weiterhin vor große Herausforderungen. Diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten führten zu einem Höchststand an eröffneten Firmeninsolvenzen und einem Anstieg von 26,35 % im Vergleich zum ohnehin insolvenzreichen Vorjahr. Im Jahr 2023 führten die ersten SIGNA-Insolvenzen zu Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 14 Milliarden Euro, einem historischen Höchstwert. Auch für das Jahr 2024 werden Rekordhöhen erwartet, da die Gesamtverbindlichkeiten in den ersten neun Monaten bereits rund 14,3 Milliarden Euro betragen.