Zotter Schokolade auf süßer Verkostungs-Tour in Graz unterwegs

Auch über die Grenzen der Steiermark hinaus ist den meisten Schokoliebhabern der Name Zotter ein Begriff. Immerhin stellt das Traditionsunternehmen insgesamt rund 500 unterschiedliche Schokoladensorten her. „Wir lieben es, neue Schokoladen zu entwickeln, und wir forschen auch ständig weiter; das ist unsere Leidenschaft“, so Betreiber Josef Zotter. Dementsprechend lassen sich im Sortiment auch viele außergewöhnliche Sorten finden. „Wir lieben die Vielfalt: handgeschöpfte Schokoladen, pure Labooko-Schokoladen, Trinkschokoladen, Glühbirnchen-Edel-Kuvertüren, bunt dekorierte Mitzi-Schokoscheiben, schokoladisierte Früchte und Nüsse als balleros und vieles mehr.“

Zotter Schokolade auf Verkostungs-Tour unterwegs

Wer es nicht zur Zotter Schokoladen Fabrik nach Riegersburg schafft, der hat nun trotzdem die Chance, die süßen Köstlichkeiten zu probieren. Das Unternehmen ist nämlich im Oktober und November auf Verkostungs-Tour bei verschiedenen Standorten unterwegs. So werden noch Zwischenstopps in Graz, Graz-Umgebung, Fürstenfeld und sogar Wien gemacht. „Wir laden euch herzlichst zu unseren Schoko-Verkostungen in Graz (+ Umgebung), Fürstenfeld und Wien ein und präsentieren süße Klassiker und Neuheiten von Zotter. Ab November bringen wir auch viele Weihnachtsschokoladen und süße Geschenkideen mit Herz“, kündigt der Betrieb an.

Zotter Schoko-Verkostung / Termine im Überblick 25. Oktober | SPAR Steiermark Plüddemanngasse, Graz 9. November | SONNENTOR Auhof Center, Wien, 10–16 Uhr 15. November | SONNENTOR Landstraßer Hauptstraße, Wien, 11–17 Uhr 15. November | SONNENTOR Sporgasse, Graz, 11–17 Uhr 23. November | Kaufhaus Loder , Kumberg (Graz-Umgebung), 9–15 Uhr 30. November | Genusswerkstatt Schweighofer , Fürstenfeld, 10–15 Uhr

Über Zotter

Die Schokofabrik wurde einst im Stall von Josef Zotters Eltern gegründet und ist zu einem Kompetenzzentrum für Schokolade herangewachsen. Das Familienunternehmen wurde 1987 gegründet, 1999 wurde die Schokofabrik eröffnet. Josef und Ulrike Zotter leiten das Unternehmen heute zusammen mit Tochter Julia und Sohn Michael. Die vielen neuen Ideen und Sorten entwickelt Josef Zotter, gemeinsam mit seiner Tochter Julia. Sohn Michael ist der IT-Experte und die jüngste Tochter Valerie besucht noch die Hotelfachschule. Zotter verwendet nur bio und fair gehandelte Rohstoffe. „Als Produzent ist es unsere Verantwortung, dass wir nachhaltig produzieren und Mehrwert schaffen statt großer Gewinne, die auf Kosten der Gesellschaft und Umwelt gehen. Unsere Schokofabrik zählt zu den nachhaltigsten Unternehmen Österreichs“, erklären die Betreiber stolz.