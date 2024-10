Gedenkstätte für die Frau, die Auschwitz-Inhaftierten half

Veröffentlicht am 21. Oktober 2024, 13:23 / ©Pressestelle/Archiv

Am 18. Oktober 2024 hat Diözesanbischof Josef Marketz in der Nähe der Ortschaft Flattnitz eine neue Gedenkstätte für Maria Stromberger, den „Engel von Auschwitz“, gesegnet. Maria Stromberger, 1898 in Metnitz geboren, meldete sich 1942 freiwillig als Krankenschwester im Konzentrationslager Auschwitz. Dort riskierte sie ihr Leben, um den Inhaftierten durch Hilfsaktionen, die von christlicher Nächstenliebe getragen waren, beizustehen. Sie versorgte die Gefangenen mit Nahrungsmitteln, schmuggelte Briefe und half dem Widerstand im Lager. Für diese Taten erhielt sie den Beinamen „Engel von Auschwitz“.

Ein Engel für viele

Bischof Marketz bezeichnete das Lebenszeugnis von Maria Stromberger als „ein beeindruckendes Beispiel gelebter Barmherzigkeit und Nächstenliebe.“ Er betonte, dass Stromberger gezeigt habe, „wie Menschen im wahrsten Sinne des Wortes zu Engeln für andere werden können“. In seiner Ansprache hob er die Bedeutung der Erinnerungskultur hervor: „Gerade in der heutigen Zeit, in der menschenunwürdige Kriege auch Europa erschüttern und antisemitische sowie ausländerfeindliche Übergriffe zunehmen, ist es wichtig, sichtbare Zeichen für Zivilcourage, Solidarität und Mitmenschlichkeit zu setzen.“

Gedenkstätte für Engel

Die neue Gedenkstätte, errichtet vom Landesverband Kärnten „ÖVP Kameradschaft der politisch Verfolgten und Bekenner für Österreich“ mit Unterstützung der Katholischen Kirche Kärnten, des Landes Kärnten und weiterer Organisationen. Künstler Wolfgang Stracke ist beauftragt worden die Gedenkstätte zu gestaltet. Sie zeigt ein Relief von Maria Strombergers stilisiertem Kopf, begleitet von einem Herz und Flügeln. Die Inschrift „Der Engel von Auschwitz“ trägt ihre Lebensdaten und erinnert an ihre Taten. Die musikalische Begleitung der Eröffnungsfeier übernahm die Jagdhornbläsergruppe „Weydgesellen“ und die Sängerrunde „Oberhof“. Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber und weitere Vertreter aus Politik und öffentlichem Leben haben an der Zeremonie teilgenommen.

Auszeichnung für Barmherzigkeit

Maria Stromberger wurde posthum mit dem israelischen Ehrentitel „Gerechte unter den Völkern“ ausgezeichnet, eine Ehrung, die auch anderen Persönlichkeiten wie Oskar Schindler und etwa 100 Österreicherinnen und Österreichern verliehen wurde, die während des Nationalsozialismus Juden retteten.