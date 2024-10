Uns geht sämtliches Futter aus: „HandiCats brauchen deine Hilfe“

Bei der Katzenhoffnung Steiermark finden Vierbeiner in Not ein zu Hause. „Unsere absoluten Herzenstiere sind behinderte Katzen – allen voran querschnittgelähmte und inkontinente ‚HandiCATs‘. Denn auch sie haben ein Recht auf ein glückliches Katzenleben“, so die Philosophie der gemeinnützigen Organisation.

„Das Geld ist einfach vorne und hinten nur noch knapp…“

Doch der Verein hat es momentan nicht leicht. Die finanziellen Bürden werden immer mehr zur Herausforderung. „Uns geht sämtliches Futter aus. Es ist zum Verzweifeln…Wir wären euch so unendlich dankbar, wenn ihr uns Futter für unsere HandiCATs zukommen lassen könntet“, bittet die Katzenhoffnung Steiermark erst kürzlich wieder in den Sozialen Medien. Das Geld sei in dieser schweren Zeit sehr knapp. „Es tut mir wirklich unendlich leid euch immer wieder um Hilfe bitten zu müssen, aber wir haben leider keine andere Möglichkeit“, so die ehrenamtlichen Betreiber.

So kannst du helfen Spendenkonto Hinweis: Neue Kontonummer Katzenhoffnung Steiermark IBAN: AT08 1200 0100 3890 5419 BIC: BKAUATWW Weitere Unterstützungsmöglichkeiten findest du direkt hier: Katzenhoffnung Steiermark

Ein neues Zuhause für die HandiCATs

Generell musste das Projekt in letzter Zeit vor der Zukunft bangen. Der Katzenhoffnung drohte nämlich das Aus. Bettina Bernadowitsch, Gründerin von HandiCATS, musste aus dem Haus, in dem der Gnadenhof für die Vierbeiner betrieben wurde, ausziehen. Ein Neustart in einer anderen Unterkunft war nur durch Spenden möglich. Die Welle der Hilfsbereitschaft war groß, zahlreiche Tierfreunde boten ihre finanzielle Unterstützung an. „Jede Spende hilft, diesen tapferen Seelchen ein lebenswertes Leben zu ermöglichen und der Katzenhoffnung Steiermark den Umzug in ihr neues Haus zu ermöglichen!“ Dieser Umzug scheint aufgrund der Spendenbereitschaft nun schon so gut wie fix zu sein. Mehr dazu findest du hier: Spendenaktion Katzenhoffnung Steiermark.