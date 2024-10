Tuntenball Dragrace 2024: Kreative Performances gesucht

Veröffentlicht am 21. Oktober 2024, 14:02 / ©Leser

Am legendären Tuntenball findet auch immer das Dragrace statt: „Wer es ins Tuntenball Dragrace Finale schaffen will, braucht Kreativität, Können und Schlagfertigkeit!“ Eine prominente Jury bestimmt schließlich die Finalisten und Finalistinnen, aus denen am Ballabend dann eine neue Miss Tuntenball, ein neuer Mister Tuntenball oder ein Titel dazwischen hervorgeht.

Kreativität bei Performance gefragt

„Du kannst auf der Bühne alles performen was zu dir passt: Singen, tanzen, strippen oder auch einfach nur schön und lustig sein. Deinen Ideen sind vor dem Publikum keine Grenzen gesetzt, jedoch musst du mit deiner Show die Jury überzeugen, die am Ende deiner Performance Punkte vergibt. Die besten kommen ins Finale, das am Tuntenball stattfindet“, wir auf der Veranstaltungswebsite informiert.

Wie kann ich mitmachen? Melde dich mit einem Ankündigungsfoto, deinem Namen und deinem Drag Namen unter [email protected] oder direkt auf der Veranstaltungswebsite an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2024 um 14:04 Uhr aktualisiert