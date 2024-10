Hausdurchsuchungen wegen Fake-Wahlplakate mit Nazi-Symbolen in Graz

Die Polizei bestätigte gegenüber 5 Minuten, dass erste Hausdurchsuchungen in Graz, Steiermark, stattgefunden haben.

Die Polizei bestätigte gegenüber 5 Minuten, dass erste Hausdurchsuchungen in Graz, Steiermark, stattgefunden haben.

Veröffentlicht am 21. Oktober 2024, 14:30 / ©Instagram/Mustafa Durmus

Fake-Wahlplakate mit Nazi-Symbolen sorgten Mitte September in Graz für Aufregung. Bei mehreren Öffi-Haltestellen sind gefälschte Wahlplakate aufgetaucht, die Parteien mit Nationalsozialismus und Faschismus in Verbindung bringen. Betroffen waren die ÖVP, FPÖ sowie die NEOS.

„Ermittlungen sind nach wie vor im Gange“

Auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte die Polizei nun eine Hausdurchsuchung in der Causa. „Es ist korrekt, dass es in dieser Angelegenheit bereits Ende September 2024 eine seitens der Staatsanwaltschaft Graz angeordnete Hausdurchsuchung gab. Im Rahmen dessen wurden vorliegende Verdachtsmomente überprüft, welche sich im Zuge der bisherigen Ermittlungen jedoch nicht erhärtet haben. Weitere Ermittlungen sind nach wie vor im Gange“, so Polizeipressesprecher Markus Lamb gegenüber 5 Minuten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2024 um 14:35 Uhr aktualisiert