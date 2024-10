Villach erstrahlt wieder als Lesestadt: Das Kinderliteratur-Festival

Die farbenfrohe Kinderbuch-Erlebniswelt, bekannt als Lesestadt, ist zurück in der Alpen-Adria-Mediathek. „Villach legt großen Wert darauf, auch den Jüngsten einen vielfältigen Zugang zur Kultur zu ermöglichen“, erklärt Kultur- und Jugendreferentin, Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser stolz. „Mit Angeboten wie einem Kindertheater-Abo, Kunstworkshops und der Lesestadt – dem einzigen Kinderbuch-Festival in Kärnten – zeigen wir, wie Bücher auch im digitalen Zeitalter Freude bereiten können.“

Lebendige Bibliothek

Julia Wiederschwinger, Bezirksstellenleiterin der AK, freut sich über die lebendige Bibliothek: „Wenn man junge Menschen früh für Bücher begeistert, bleibt das oft ein Leben lang. Deshalb sind wir stolz, wieder das Zentrum des Festivals zu sein, denn Leseanimation und -förderung liegen uns sehr am Herzen.“

35.000 Bücher zur Verfügung

In der Alpen-Adria-Mediathek Villach stehen aktuell rund 35.000 Bücher und 100.000 digitale Exemplare zur Verfügung. „Natürlich haben wir auch alle neuen Bücher der Lesestadt im Sortiment“, betont Roman Huditsch, Leiter der AK-Bibliotheken in Villach und Klagenfurt.

Seit 2007

Seit 2007 begeistert das Kinderbuch-Festival in Villach Jung und Alt. „In Österreich gibt es nur in Graz und Wien ähnliche Veranstaltungen. Unsere Lesestadt in Villach ist besonders schön – das bestätigen auch die Besucher, die sich hier sehr wohl fühlen“, sagt Martin Mittersteiner, Festivaldirektor und Jugendbeauftragter der Stadt. Die Gestaltung der begehbaren Kinderbuchwelt übernimmt Illustratorin Lisa Wagner. „Die Ausstellung lädt Kinder dazu ein, in die Bücher einzutauchen und spannende Abenteuer in fantasievollen Welten zu erleben.“ Kleine Häuschen und Nischen schaffen gemütliche Rückzugsorte, und das Foyer wurde dieses Jahr in eine Mini-Bühnenstadt verwandelt.