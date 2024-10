TV-Stars gesucht: Großes Casting der UFA Base im Südpark Klagenfurt

Professionelle Talent-Scouts der UFA Base kommen im November in das Shopping-Center Südpark in Klagenfurt.

Veröffentlicht am 21. Oktober 2024, 14:41 / ©UFA Base

Professionelle Talent-Scouts der UFA Base kommen am Samstag, dem 23. November 2024, nach Klagenfurt! Genauer gesagt in das Shopping-Center „Südpark„. Dort werden Kleindarsteller und Komparsen mit und ohne Schauspielerfahrung gesucht, welche sich für TV-Formate wie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „Alles was zählt“, „Die Eifelpraxis“ oder „Ein starkes Team“ zur Verfügung stellen.

Wie läuft das Casting in Klagenfurt ab?

Zwischen 11 und 16 Uhr können alle Interessierten im Einkaufszentrum vorbeischauen und einen kurzen digitalen Datenbogen ausfüllen. Im Anschluss werden professionelle Fotos für die eigene Sedcard erstellt. Darüber hinaus können die Anwesenden ihr Können vor der Videokamera unter Beweis stellen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Jedoch müssen die Teilnehmenden zumindest sieben Jahre alt sein. Zudem benötigen unter 16-Jährige das Einverständnis ihrer Erziehungsberechtigten, um am Casting teilzunehmen. Mehr dazu unter www.ufa-base.de.