Bauarbeiten an der L19 gehen in die nächste Runde

Ab dieser Woche stehen die Reparatur von Fahrbahnabschnitten, Brücken und Stützmauern entlang der Strecke in Krems auf dem Plan.

Schäden durch Unwetter

Ein schweres Unwetter im Juli dieses Jahres verursachte massive Schäden auf der L19 Innerkremser Straße zwischen Kremsbrücke und Innerkrems. Die Straße war an mehr als 40 Stellen beschädigt, und an einem Abschnitt von 80 Metern wurde sie komplett weggespült. Für einige Zeit war die Ortschaft Innerkrems nur noch über Salzburg erreichbar. „Dank des schnellen Einsatzes der Straßenbauabteilung konnten wir drei Wochen nach dem Unwetter eine provisorische einspurige Befahrbarkeit wiederherstellen“, so Straßenbaureferent LHStv. Martin Gruber.

Straße in ursprünglichen Zustand

Am heutigen Montag beginnen nach einer kurzen Unterbrechung weitere Sanierungsarbeiten an der L19. „Unser Ziel ist es, die Straße so schnell wie möglich in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Dafür sind jedoch noch mehrere Maßnahmen nötig“, erklärte Gruber. Bisher wurden 2,2 Millionen Euro in Sofortmaßnahmen investiert. Die nun anstehenden Bauarbeiten kosten etwa 1,6 Millionen Euro und werden ebenfalls aus dem Budget des Straßenbaureferats von LHStv. Gruber finanziert.

Stützkonstruktionen errichtet

In den kommenden zwei Monaten sollen an verschiedenen Schadstellen neue Stützkonstruktionen errichtet werden, um den Straßenkörper zu stabilisieren und vor zukünftigen Erosionen im Bereich des Bachbettes zu schützen. Gleichzeitig werden Fahrbahnschäden behoben und Leitplanken als Absturzsicherungen installiert. Zudem müssen mehrere Brücken, die durch das Hochwasser im Fundament- und Widerlagerbereich beschädigt wurden, instandgesetzt werden. Auch unterspülte Stützmauern benötigen eine Sanierung.

Arbeiten unter laufendem Verkehr

Die Arbeiten erfolgen unter laufendem Verkehr, wobei es zu kurzen, wechselnden Verkehrsanhaltezeiten kommen kann. Der Abschluss der Bauarbeiten wird für Mitte Dezember erwartet.