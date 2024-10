Pilz in „Spitzelaffäre“ verurteilt – Geldstrafe wegen verbotener Veröffentlichung

Am Wiener Landesgericht gab es heute die Urteilsverkündung.

Am Wiener Landesgericht gab es heute die Urteilsverkündung.

Veröffentlicht am 21. Oktober 2024, 14:47 / ©APA/GEORG HOCHMUTH

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Freispruch gab es hingegen im Anklagepunkt der üblen Nachrede, in dem Peter Pilz beschuldigt wurde, der Behörde einen „amtlichen Mordversuch“ vorgeworfen zu haben. Pilz kritisierte das Urteil scharf und kündigte Berufung an.

„Spitzelaffäre“ und verbotene Veröffentlichung

Der Fall geht zurück auf die sogenannte „Spitzelaffäre“ von 2000. Pilz hatte damals vertrauliche Informationen aus einem Disziplinarverfahren weitergegeben und dabei aus geheimen Akten zitiert. Besonders brisant waren die Vorwürfe, dass von der FPÖ beauftragte illegale Datenabfragen über den Polizeicomputer erfolgt seien. Pilz argumentierte im Prozess, er habe im öffentlichen Interesse gehandelt und seine Arbeit als Abgeordneter ausgeführt.

Richter: „Bestimmungen gelten für alle“

Der Richter sah das anders und erklärte, dass die Gesetze zur Amtsverschwiegenheit auch für Abgeordnete gelten. „Das ist vergleichbar mit einem Vergewaltigungsprozess, bei dem niemand aus dem Saal berichten darf“, erläuterte er in der Urteilsbegründung. Pilz’ Argument, dass seine Tätigkeit als Parlamentarier ihn von diesen Bestimmungen entbinden sollte, wies das Gericht zurück.

Freispruch bei übler Nachrede

Der Anklagepunkt der üblen Nachrede ging auf eine Presseaussendung im Jahr 2018 zurück, in der Pilz die Abschiebung eines afghanischen Asylbewerbers als „amtlichen Mordversuch“ bezeichnet hatte. Das Innenministerium, damals unter Herbert Kickl (FPÖ), zeigte ihn an. Der Richter entschied jedoch, dass Behörden eine derartige Kritik aushalten müssen, da sie sich in einem „weiter gefassten Rahmen“ bewege.

Pilz: „Ein gefährliches Urteil“

Nach dem Urteil bezeichnete Pilz das Vorgehen gegen ihn als politisch motiviert. Er sprach von einem „Fehlurteil“ und einem „Angriff auf die Kontrollrechte von Abgeordneten“. Die Strafe diene der ÖVP, sagte Pilz, und verwies auf das sogenannte „System Pilnacek“ – ein Hinweis auf die frühere Führungsrolle von Christian Pilnacek im Justizministerium. Pilz kündigte an, Berufung gegen das Urteil einzulegen.