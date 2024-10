Notlage am Rötelstein: Bergretter bringen erschöpfte Wanderin ins Tal

Veröffentlicht am 21. Oktober 2024, 15:01 / ©Bergrettung Steiermark

„Eine Wanderin geriet am Sonntag in den späteren Nachmittagsstunden in eine alpine Notlage, da sie den Abstieg vom Gipfel des Rötelstein nicht mehr finden konnte. Sie wählte den Alpin Notruf 140 und alarmierte die Einsatzkräfte der Bergrettung“, heißt es seitens der Bergrettung Steiermark.

Erschöpfte Wanderin am Rötelstein sicher geborgen

Die Landeswarnzentrale Steiermark alarmierte umgehend die Einsatzkräfte der Bergrettung Ausseerland. Diese machten sich zusammen mit der Alpinpolizei auf den Weg zum Gipfel, wo sie die erschöpfte, jedoch unverletzte Frau schnell lokalisieren konnten. Nach einer kurzen Erstversorgung wurde die Wanderin auf den richtigen Weg geleitet. „Der Transport ins Tal, bei Sonnenuntergang erfolgte dann mit Unterstützung eines geländegängigen Einsatzfahrzeuges der Bergrettung“, so die Bergrettung Steiermark abschließend.