GAK trennt sich von Trainerduo: „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“

Der GAK 1902 beurlaubt Cheftrainer Gernot Messner und Co-Trainer Christoph Cemernjak.

Interimistisch leitet ab heute Co-Trainer Andreas Lienhart das Training der Athletiker. Ein Nachfolger für Gernot Messner soll so schnell wie möglich engagiert werden.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemach“

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Die negative Dynamik der letzten Wochen hat uns jedoch in eine Situation manövriert, die ohne personelle Veränderung nicht mehr lösbar erscheint. Ich bin nach wie vor von der außerordentlichen fachlichen Kompetenz von Gernot Messner und Christoph Cemernjak überzeugt und glaube, dass sie zukünftig noch viel erreichen werden“, erklärt Sportdirektor Didi Elsneg. „Durch ihre persönlichen Qualitäten haben sie ein professionelles, aber stets respektvolles und menschliches Umfeld geprägt, in dem sich unsere Mannschaft entwickeln konnte und den GAK zurück in die Bundesliga brachte. Dafür möchte ich mich bei beiden bedanken“, so Elsneg weiter.

„Wir verdanken beiden Trainern unendlich viel“

Gernot Messner übernahm unsere Mannschaft im Dezember 2021 auf dem 8. Tabellenrang. Nachdem in der Saison 2022/23 der Aufstieg nur knapp verfehlt wurde, führte Gernot Messner unsere Roten in der darauffolgenden Saison mit sensationellen 10 Punkten Vorsprung zum Meistertitel und nach 17 Jahren zurück in die Bundesliga. Dies möchte auch Obmann René Ziesler hervorheben und ergänzt: „Wir verdanken beiden Trainern unendlich viel. Sie haben einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Vereins geleistet. Trotz dieser schweren Entscheidung, die wir nun treffen mussten, möchte ich beiden meinen Dank und höchsten Respekt zum Ausdruck bringen.“

Wie gehts es nun weiter?

Bis zur Nominierung eines neuen Cheftrainers übernimmt Co-Trainer Andreas Lienhart mit Tormanntrainer Thomas Queder und Athletiktrainer Stefan Arvay die Trainingsleitung der Athletiker.