Nach Unwetter in der Steiermark: „Haben ein schlechtes Erntejahr hinter uns“

21. Oktober 2024

Zusätzlich würden eingeschleppte exotische Insekten die landwirtschaftlichen Kulturen schädigen. Im Rahmen einer Pressekonferenz legten Experten die Erntebilanz vor, wonach es etwa bei der Apfelernte zu Einbußen von 65 Prozent gekommen ist.

Steirische Bauern kämpfen mit Ernteverlusten: „70 % weniger Birnen und Marillen“

Ein extrem warmer Februar, Spätfrost, Starkregen im April, Mai und September, dazwischen ausgeprägte Hitzewellen und Trockenheit, Hagelschläge und Windwürfe haben der steirischen Landwirtschaft in nahezu allen Bereichen zugesetzt: Die Folgen seien beispielsweise ein Entfall von 65 Prozent der Normalernte bei den Äpfeln, ein Ernte-Minus von 70 Prozent bei den Birnen und auch bei Marillen und Kirschen gab es Ertragsausfälle zwischen 70 und 100 Prozent.

Holunder und Käferbohnen betroffen: „Wetterextreme setzen der Ernte zu“

Der Maisanbau ist von der Fläche her um 3,5 Prozent gesunken, hat aber minus 25 Prozent weniger Ernte eingebracht, wie Titschenbacher anführte. Auch bei Getreide wurden deutliche Ertragsminderungen bis zu 30 Prozent verzeichnet. Bei den Erdäpfeln gab es den Angaben zufolge gute Erträge bei der Frühkartoffel, die späte Ware hat jedoch unter der Trockenheit gelitten. Der Holunder habe unter dem Zuviel an Regen gelitten, bei der Käferbohne habe man in etwa den Zehnjahresschnitt erreicht.

„Die Wetterextreme setzen uns stark zu“

Beim Kürbis war die Ernte zwar im langjährigen Vergleich gut, regional wurde die sie jedoch durch Überschwemmungen beeinträchtigt. „Die Wetterextreme setzen uns stark zu“, schilderte Kürbisbäurin Lisa Masser aus Dobl-Zwaring, Graz-Umgebung. Auf ihrem Hof versucht man beispielsweise den Boden und die Kürbisse durch die Untersaat von Blühmischungen vor Erosion, Hitze und Sonnenbrand zu schützen.

„Durch die kurzen Zeitfenster zur Ernte leidet immer wieder die Futterqualität“

Ein Lichtblick waren die Erträge bei der gentechnikfreien Sojabohne, die um 15 Prozent gesteigert wurden, und auch bei der Hirse – trotz weniger Anbaufläche. Beim Wein wird ein qualitativ sehr guter Jahrgang bei eher kleiner Ernte erwartet. Bei der Grünlandernte seien die Qualitäten schwankend. „Durch die kurzen Zeitfenster zur Ernte leidet immer wieder die Futterqualität“, wie die Grünland- und Rinderbäurin Heidi Hirn sagte.

„Wir haben ein schlechtes Erntejahr hinter uns“

„Wir haben ein schlechtes Erntejahr hinter uns“, fasste Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) ohne Umschweife zusammen. Bei der heurigen Ernte seien die Folgen des Klimawandels, der als schleichender Prozess schon jahrelang zu spüren gewesen sei, besonders spürbar geworden. „Das ist besonders tragisch für unsere Betriebe, denn es braucht Einnahmen, um innovativ und mutig in die Zukunft blicken zu können“, so die Landesrätin.

„Masterplan Klimarisiko Landwirtschaft“

Eine Schlüsselrolle nehme daher die Klimawandelanpassung ein, bei der das Land unterstütze und berate: So werde zum Ausbau der Bewässerungsanlagen gegen Frost die Förderung auf bis zu 65 Prozent der Kosten angehoben, weiters führte sie Maßnahmen zum verstärkten Humusaufbau, Unterstützung durch Waldtypisierung bis hin zu einem „Masterplan Klimarisiko Landwirtschaft“ an.

„Ohne Pflanzenschutz wird es zukünftig nicht gehen“

Kammerdirektor Werner Brugner wies darauf hin, dass der Klimawandel auch das Auftreten exotischer Insekten begünstige: „Es gibt eine Reihe von invasiven Arten, die die landwirtschaftlichen Kulturen bedrohen, begonnen beim Drahtwurm bei den Erdäpfeln über die Reiswanze, die Beerenobst befällt, oder die Raupen des Baumwollkapselwurms, die Gemüse befällt.“ Es stehe zu befürchten, dass Bauern „die Hoffnung verlieren, weil immer mehr bestehende Pflanzenschutzmöglichkeiten in Frage gestellt werden“. Er wünschte sich eine „wissenschaftliche, faktenbasierte und nicht ideologiegetriebene Diskussion über Pflanzenschutzmittel“. Dabei bekam er Rückendeckung von Landesrätin Schmiedtbauer: „Ohne Pflanzenschutz wird es zukünftig nicht gehen. Keine verwendet sie aus Jux und Tollerei, sondern nach der Devise ’so wenig wie möglich und so viel wie nötig'“. (APA/red. 21.10.2024)

21.10.2024