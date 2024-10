Spatenstich für Bäckerei in Moosburg: Wienerroither eröffnet

Der Spatenstich erfolgt am morgigen 22. Oktober.

Neu in Kärnten

Der Spatenstich erfolgt am morgigen 22. Oktober.

Veröffentlicht am 21. Oktober 2024, 15:58 / ©Wienerroither

In Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Weingraber & Prohart, dem renommierten Architekten DI Herbert Angerer und der mehrfach ausgezeichneten Weissenseer Holz-System-Bau GmbH entsteht ein zukunftsweisender Standort, bei dem größtmöglicher Wert auf Nachhaltigkeit und ein harmonisches Arbeitsumfeld gelegt wird. Der offizielle Spatenstich erfolgt am 22. Oktober 2024 um 11 Uhr.

Lehrlingsakademie geplant

Im Rahmen des Events erfahren Besucher alles über das neue Herzstück der Bäckerei Wienerroither: eine großzügige, topmoderne Bäckerei mit angeschlossenem Genussladen, der durch ein riesiges Schaufenster Einblicke in die Backstube gewährt. Auch die geplante Lehrlingsakademie, die direkt in die Produktionsstätte integriert wird, ist ein Highlight des Projekts. Hier sollen die Bäcker von morgen in einem modernen und inspirierenden Umfeld ausgebildet werden.

Exklusive Einblicke

Es stehen zudem Geschäftsführer Martin Wienerroither, Christof Weissenseer (CEO Weissenseer) und Moosburgs Bürgermeister Herbert Gaggl Rede und Antwort. Sie geben exklusive Einblicke in die Vision und die Besonderheiten dieses nachhaltigen Bauprojekts.