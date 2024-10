Adler vor schwieriger Auswärtsaufgabe: VSV trifft auf starkes Fehervar

Nach der Niederlage gegen Graz und einem schwachen elften Platz mit nur acht Punkten, sind für die „Adler“ dringend Zähler nötig.

Die aktuelle Lage

Mit acht Punkten und neun Zählern Rückstand auf den sechsten Platz, der die direkte Playoff-Qualifikation bedeutet, stehen die Villacher vor einer schwierigen Aufgabe gegen den Tabellendritten. In den letzten zehn Spielen in Ungarn konnten sie nur dreimal gewinnen, bei einer Torbilanz von 27:38. Fehervar kommt zudem mit drei Siegen in Folge und nur einem Gegentor pro Spiel gegen Asiago, Pustertal und Linz in die Partie.

Die Gegner

Fehervar zeigt sich stark, gewann vier der letzten fünf Ligaspiele und stellt mit nur 16 Gegentoren die beste Defensive der Liga. Ihre Scoring-Effizienz von 12% liegt ligaweit auf Platz 2.