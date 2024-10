Liebenfels ruft Bürger zur Vorsicht auf: Trinkwasser jetzt abkochen

Grund zur Vorsicht gilt aktuell in Liebenfels.

Grund zur Vorsicht gilt aktuell in Liebenfels.

Veröffentlicht am 21. Oktober 2024, 17:07 / ©Pexels / Nithin PA

Nur kurz nach der Klagenfurter Trinkwasser-Krise, zu welcher es vor einigen Tagen Entwarnung gab, kommt es nun auch in der Marktgemeinde Liebenfels, Bezirk St. Veit an der Glan, zu einem Appell an die Bürger.

Trinkwasser abkochen

Die Ortschaften Lorberhof, Metschach, Weitensfeld, Zmuln und Zweikirchen seien von der schlechten Trinkwasserqualität betroffen, so die Gemeinde. In diesen Orten wird die Bevölkerung nun aufgerufen bis auf weiteres das Trinkwasser nur in abgekochtem Zustand zu verwenden.

Rasche Lösung in Arbeit

Die Gemeinde arbeite bereits an einer raschen Lösung und Beseitigung der Verunreinigung, so heißt es auf den Facebook Account der Gemeinde.