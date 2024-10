Wörthersee-Rosental und Villach: Zentrum der deutschsprachigen Krimis

Veröffentlicht am 21. Oktober 2024, 17:25 / ©Thomas Hude

Das Krimifest Kärnten 2024 zog rund 2.300 begeisterte Besucher an, die in 12 Tagen bei ausverkauften Veranstaltungen an außergewöhnlichen Schauplätzen literarische Spannung hautnah erlebten.

28 Autoren

Mit 28 Autoren, darunter bekannte Namen wie Bernhard Aichner, Ursula Poznanski, Thomas Raab und Martina Parker, bot das Festival eine beeindruckende Vielfalt an Höhepunkten. Die Lesungen fanden an 24 außergewöhnlichen Orten statt – von Hotels und Restaurants bis hin zu Kulturkellern und historischen Schlössern –, die jeder Veranstaltung eine besondere Atmosphäre verliehen.

Besondere Highlights

Besondere Highlights waren die Auftritte von Bestsellerautoren wie Andreas Gruber und Anna Schneider sowie die Lesung von Eva Rossmann, die den Österreichischen Krimipreis 2024 erhielt. Die feierliche Preisverleihung fand im Casineum Velden statt und war der Höhepunkt des Festivals. Bernhard Aichner hielt die Laudatio auf die sichtlich gerührte Preisträgerin. Über 100 Experten aus dem Bereich der Kriminalliteratur – darunter Buchhändler, Journalisten und Blogger – wählten Rossmann für ihre Verdienste.

Einzigartiges Erlebnis

„Die Kombination aus spannender Krimiliteratur und außergewöhnlichen Locations macht das Krimifest Kärnten zu einem einzigartigen Erlebnis und stärkt unser touristisches Angebot in der Nebensaison“, erklärte Peter Peschel, Geschäftsführer der Region Wörthersee Rosental. Das Krimifest Kärnten 2024 zeigte erneut die enge Verbindung von Literatur, Kultur und Kulinarik und etablierte sich als eines der herausragendsten Literaturfestivals in Österreich.