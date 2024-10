Kärntner in der Steiermark – 46. Kärntnerball in Graz findet wieder statt

Rein ins Dirndl und in die Lederne – der Kärntnerball in Graz verspricht auch 2024 einen festlichen Abend voller Tradition und Geselligkeit in der Seifenfabrik! Graz Am 16. November #goodnews

Rein ins Dirndl und in die Lederne – der Kärntnerball in Graz verspricht auch 2024 einen festlichen Abend voller Tradition und Geselligkeit in der Seifenfabrik!