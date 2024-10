Wasserstoff-Bus rollt nun durch Wien: Gratis-Testfahrten gestartet

Die Wiener Linien engagieren sich stark für eine klimaneutrale Zukunft und arbeiten intensiv an der Umstellung ihrer Busflotte auf umweltfreundliche Antriebstechnologien. Ziel ist es, Emissionen zu senken, ohne dabei den hohen Service-Standard zu beeinträchtigen. Verschiedene Technologien werden getestet, um die beste Lösung für die Wiener Buslinien zu finden.

Neuer Wasserstoff-Bus im Testbetrieb

Ab heute, dem 21. Oktober 2024, wird erneut ein Wasserstoff-Bus des Herstellers Hyundai im regulären Fahrgastbetrieb getestet. Dieser Bus nutzt zwei Brennstoffzellen mit jeweils 90 kW Leistung, die gemeinsam mit 40 kWh Batteriekapazität den Elektromotor antreiben. Mit einer Motorleistung von 180 kW ist der Bus auch für anspruchsvolle Strecken bestens gerüstet. Der Wasserstofftank des Busses wird an der Tankstelle der Wien Energie in der Busgarage Leopoldau in rund 12 Minuten komplett befüllt.

Die Wiener Linien setzen auf Innovation

„Bei der Erneuerung der Busflotte achten wir darauf, die Qualität des Angebots für die Fahrgäste beizubehalten“, erklärt Öffi-Stadtrat Peter Hanke. „Daher testen wir moderne emissionslose Antriebstechnologien besonders intensiv. Nur wenn Qualität stimmt, können wir noch mehr Menschen vom Umstieg auf schnelle, sichere, bequeme und kostengünstige Öffis überzeugen.“

Busse müssen den Wiener Anforderungen standhalten

Auch Gudrun Senk, die technische Geschäftsführerin der Wiener Linien, betont die Herausforderungen: „Unsere Busse müssen unabhängig von der Antriebstechnologie hohen Ansprüchen genügen: Wir haben auf unseren Linien teils starke Steigungen, intensive Fahrgastwechsel, dichte Intervalle und enge Haltestellenabstände.“ Aus diesem Grund werden die neuen Technologien sorgfältig getestet, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen des Wiener Stadtverkehrs gerecht werden.

Wasserstoffbusse ab 2025 im Regelbetrieb

Die aktuellen Testfahrten bereiten auf das Jahr 2025 vor, wenn die ersten Wasserstoffbusse von CaetanoBus regulär auf der Linie 39A eingesetzt werden. Ab Mitte des Jahres sollen auch innovative Batterie-Wasserstoff-Kleinbusse des Herstellers Rampini ihre Routen auf den Linien 2A und 3A in der Innenstadt aufnehmen.

Verschiedene Teststrecken für den Wasserstoff-Bus

Der Test-Bus von Hyundai wird auf mehreren Linien in unterschiedlichen Gebieten Wiens getestet. So fährt er etwa auf dem 38A zum Kahlenberg, um sich auf steilen Anstiegen zu bewähren. Auch auf den Linien 28A, 29A und 32A in Floridsdorf sowie dem 88B in der Seestadt wird der Bus im Betrieb sein. Fahrgäste können den Bus kostenlos testen – ein Fahrschein ist nicht nötig.