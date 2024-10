Autopilot-Fehler: Tesla landet im Traunsee

Autopilot erkennt Hindernis – Tesla landet in Oberösterreich im Traunsee.

Veröffentlicht am 21. Oktober 2024, 18:20 / ©Google Streetview Screenshot

Am Montag, den 21. Oktober 2024, lenkte ein 45-jähriger Mann aus dem Bezirk Ried seinen Tesla auf der Traunstein Straße in Richtung Umkehrplatz. Dabei war der Autopilot des Elektroautos aktiviert. Plötzlich erkannte das System ein nicht vorhandenes Hindernis, was zu einer abrupten Vollbremsung führte.

Beschleunigung endet im Schock

Nach dem unerwarteten Bremsvorgang beschleunigte der Tesla erneut stark. Dieser plötzliche Geschwindigkeitsanstieg erschreckte den Fahrer so sehr, dass er das Lenkrad verriss. Der Wagen überquerte einen schmalen Grünstreifen und stürzte direkt in den Traunsee. Glücklicherweise konnte sich der 45-Jährige unverletzt aus dem sinkenden Fahrzeug befreien. Der Tesla versank in etwa fünf Metern Tiefe im Traunsee, wo er später von den Tauchern des Tauchstützpunkts 3 gesichert wurde.

Bergung durch Feuerwehr und Taucher

Die Freiwillige Feuerwehr Gmunden und die Taucher arbeiteten gemeinsam an der Bergung des Fahrzeugs. Währenddessen wurde die Traunstein Straße für den gesamten Verkehr gesperrt. Laut Polizei gab es keinerlei Umweltbelastungen durch den Vorfall.