Jetzt Schulplatz sichern: Graz startet bald mit der Online-Anmeldung

Dein Kind besucht ab Herbst 2025 zum ersten Mal eine Volksschule der Stadt Graz? „Dann nimm an der Online-Vormerkung vom 3. bis 13. November 2024 teil, damit die Stadt Graz die Wünsche hinsichtlich der Schulauswahl berücksichtigen kann.“

Bis zu vier Wunschschulen können angegeben werden

„Die Online-Vormerkung kann vom 3. bis 13. November bequem von zu Hause aus erledigt werden. Dazu benötigt man nur einen Laptop oder ein Smartphone und eine gültige E-Mail-Adresse. Bei der Online-Vormerkung können bis zu vier Wunschschulen angeben werden, wovon eine in Wohnortnähe sein muss. Die Schule deines Kindes teilen wir dir rechtzeitig vor der Schuleinschreibung in einem Elternbrief mit. Die Schuleinschreibung findet von 13. bis 16. Jänner 2025 in der Zeit von 8 bis 12 Uhr statt“, informiert die Stadt Graz.