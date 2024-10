Urlaubs-Hotspots im Herbst: Wo die Österreicher die Seele baumeln lassen

Wenn der Herbst in Österreich Einzug hält und die Blätter in warmen Farbtönen leuchten, zieht es viele in die Ferne – oder vielmehr ins nahe Heimatland!

Wenn der Herbst in Österreich Einzug hält und die Blätter in warmen Farbtönen leuchten, zieht es viele in die Ferne – oder vielmehr ins nahe Heimatland! Die aktuelle Umfrage der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), durchgeführt von Reppublika Research & Analytics, zeigt, dass 29 % der Österreicher in den Herbstferien verreisen möchten. Besonders spannend ist, dass 58 % von ihnen die Vorzüge ihrer eigenen Landesgrenzen bevorzugen. Kulinarische Köstlichkeiten, kulturelle Highlights und entspannende Wellness-Angebote locken die Urlauber in die heimischen Gefilde.

6 von 10 Österreicher urlauben im Inland, am liebsten in der Steiermark

Die Umfrage offenbart zudem, dass die Steiermark weiterhin als Spitzenreiter in der Gunst der Reisenden gilt. Sechs Destinationen teilen sich jedoch den begehrten Platz, auf dem das Gewinnerpodest steht. Wien, Niederösterreich, Kärnten, Salzburg und Tirol tummeln sich auf dem zweiten Platz. Das zeigt, wie vielfältig und attraktiv Österreichs Landschaften und Städte sind! Rund 25 % der Befragten sind noch unentschlossen, ob sie die goldene Jahreszeit für einen Kurzurlaub nutzen sollen – doch die Mehrheit ist sich einig: Urlaub in Österreich ist der richtige Weg.

„Österreichs einzigartiger Charme zieht Gäste an“

Die Qualität der heimischen Urlaubsangebote erhält von den Befragten die Schulnote „Sehr gut“! Mit der Mischung aus Natur, Bergpanoramen und Gastfreundschaft zeigt sich die heimische Hotellerie von ihrer besten Seite. Die beliebtesten Reisemotive sind, wenig überraschend, die „Natur und Landschaft“, gefolgt von der Anreise und der Qualität der Unterkünfte. ÖHV-Präsident Walter Veit ist erfreut über die positiven Rückmeldungen: „Österreichs einzigartiger Charme und die Vielfalt der Angebote ziehen die Gäste an und überzeugen sie.“