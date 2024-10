Kärntner Crosslaufmeisterschaften 2024: DSG Maria Elend behauptet sich

Veröffentlicht am 21. Oktober 2024, 19:20 / ©Gemeinde St. Jakob im Rosental

Rund 100 Athleten aus verschiedenen Altersklassen gingen an den Start und sorgten für spannende Wettkämpfe. Am Vormittag zeigten die jüngeren Teilnehmer beeindruckende Leistungen und sicherten dem Team mehrere Stockerlplätze, was die hervorragende Nachwuchsarbeit des Vereins unter Beweis stellte.

Erwachsenen-Wettkämpfe

Am Nachmittag fanden die Wettkämpfe der Erwachsenen statt. Fabio Fister von der DSG Maria Elend sicherte sich den Kärntner Meistertitel auf der Kurzstrecke der Männer. In der Mannschaftswertung (Fister, Michael Jauk, Klaus Stornig) triumphierte die DSG Maria Elend ebenfalls. Bei den Frauen holte Michaela Zwerger von LC Villach den Meistertitel, während Sabrina Bernlieger von der DSG den Gesamt-Dritten Platz und den Klassensieg erreichte.

Letztes Rennen

Das letzte Rennen des Tages war die Langstrecke der Männer über acht Runden, die bis zum Schluss spannend blieb. Leon Fian vom SV Penk gewann das Rennen. Auch die DSG Maria Elend konnte punkten: Michael Jauk und Josef Melicha belegten Podestplätze in ihren Altersklassen, und Klaus Stornig sicherte in der Mannschaftswertung die Bronzemedaille für den Verein.

Voller Erfolg

Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und fand unter optimalen Bedingungen statt. Ein großer Dank gilt allen Helfern, die im Hintergrund zum Gelingen der Meisterschaft beitrugen. Die Kärntner Crosslaufmeisterschaften zeigten erneut, wie wichtig Zusammenhalt und Unterstützung in der Sportgemeinschaft sind.