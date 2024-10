Auto überschlägt sich mehrmals: 58-jährige Pinzgauerin verletzt

Dramatischer Fahrzeugabsturz in Dienten am Hochkönig: Eine 58-Jährige musste nach einem Unfall ins Krankenhaus geflogen werden.

Dramatischer Fahrzeugabsturz in Dienten am Hochkönig: Eine 58-Jährige musste nach einem Unfall ins Krankenhaus geflogen werden.

Am Montag, den 21. Oktober 2024, ereignete sich in Dienten am Hochkönig ein schwerer Fahrzeugabsturz, der eine 58-jährige Frau verletzte. Die Lenkerin aus dem Pinzgau war mit ihrem Auto auf dem einspurigen Güterweg Grünegg in Richtung Berg unterwegs, als das Unglück passierte. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das daraufhin nach links von der Straße abkam.

Von der Straße abgerutscht: Der dramatische Moment des Unglücks

Das Auto rutschte zunächst einen steilen Hang hinunter, bevor es sich mehrfach überschlug. Schließlich kam das Fahrzeug etwa 180 Meter unterhalb des Weges zum Stillstand. Die dramatischen Ereignisse zogen sofort die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich. Eine aufmerksame Zeugin erkannte die Situation und leitete umgehend die Rettungskette ein, indem sie Erste Hilfe leistete und die entsprechenden Einsatzkräfte alarmierte.

Heldentaten der Retter: Aufwendige Bergungsaktion vor Ort

Die Rettungskräfte, darunter auch die Freiwillige Feuerwehr, wurden schnell vor Ort und mussten die verletzte Frau aus dem verunfallten Auto befreien. Hierzu setzten sie schweres Bergegerät ein, um die 58-Jährige sicher aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Aufgrund ihrer Verletzungen, die unbestimmten Grades waren, wurde sie nach der Erstversorgung umgehend mit einem Notarzthubschrauber ins Klinikum Schwarzach geflogen.